Vikarier sökes till förskola och skola i Luleås byar!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Barnskötarjobb / Luleå Visa alla barnskötarjobb i Luleå
2025-08-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har körkort och tillgång till bil alt dig som är bosatt i Luleås norr och sörbyar.
I förskolan kommer du att möta barn från cirka 1 år till de börjar i förskoleklass. Tillsammans med förskollärare, barnskötare och specialpedagoger skapar du en inspirerande och trygg miljö för barnens lärande och utveckling. I grundskolan, F-9, kommer du att arbeta med elever i åldrarna 6-16 år och ta ansvar för att leda och genomföra lektioner på egen hand, vilket kräver både flexibilitet och professionalitet. Du kommer att vara en viktig del av ett team bestående av lärare, fritidspedagoger, förskollärare och specialpedagoger för att säkerställa en inkluderande och stimulerande lärandemiljö för eleverna.
Vi söker nu fler vikarier för heltids- eller extraarbete för att bemanna korttidsbehoven inom förskola och grundskola i Luleå kommun, med fokus på områdena utanför centrala Luleå, såsom:
Råneå, Vitå, Persön, Bensbyn, Ersnäs, Antnäs, Alvik, Måttsund, Avan, Bälinge och Klöverträsk. Är du bosatt i något av dessa områden eller har körkort och tillgång till bil och lätt kan ta sig till dessa byar, är det dig vi letar efter!
Uppdraget innebär att du kommer bli anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult i Luleå kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem. Arbetstiderna är förlagda till vardagar, dagtid.
DETTA SÖKER VI
För att passa i rollen som vikarie ska du vara lugn och stabil. Det är viktigt att du är duktig på att bygga relationer med barn och vuxna, du ska ge ett förtroendegivande intryck. Du ska uppträda omdömesfullt och följa skolans och förskolans regler, vara en god förebild till barnen och eleverna.
Som person bör du ha god samarbetsförmåga samt en rak och tydlig kommunikation.
Arbetet ställer krav på att du som person trivs att arbeta på olika arbetsplatser och har lätt för att anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt. Man ska ha goda kunskaper i Svenska språket.
Det är inget krav på utbildning inom yrkesområdet men det är däremot meriterande, även erfarenhet inom yrkesområdet ses som meriterande.
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om detta på Polisens hemsida genom länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter detta intressant? Sök redan idag då vi genomför intervjuer löpande.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryterare sandra.forsling@studentconsulting.com
eller kundansvarig madeleine.forsback@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sandra Forsling sandra.forsling@studentconsulting.com Jobbnummer
9481387