Vikarier och extra kock till Montessoribarnens förskola
2026-04-12
Vi är en fristående förskola som ligger i Tumba. Vi är inspirerade av montessoripedagogiken och har inriktning engelska. Du har barnskötarutbildning, montessoriutbildning och kunskaper i engelska är meriterande.
Vi söker även någon som kan jobba både i vårt tillagningskök som kock vid behov och som vikarie i barngrupp.
Gå in på vår hemsida www.montessoribarnen.se
innan du söker för att se om vi skulle passa dig som arbetsplats!
Alla intervjuer sker i ett första steg via Zoom och efter det ett personligt möte.
2 behovsanställningar ca 20 h per vecka
Det här är vi:
Uppe i Storvreten i Tumba ligger vår förskola med skogen inpå knuten.
Vår förskola består av fyra avdelningar med 57 barn. Arbetslaget består av en rektor, 11 pedagoger, en lokalvårdare och en kock som lagar god mat till oss dagligen.
Vår utbildning är inspirerad av montessoripedagogiken, vi är mycket ute samt att vi är tvåspråkiga. Våra öppettider är 6.45 - 17.
Det här är du:
Utbildad barnskötare
Utbildad montessoriassistent och eller har jobbat tidigare med montessoripedagogiken är meriterande
Social och kommunikativ
Initiativtagande, positiv och glad
Du får gärna vara engelskspråkig
Om du ska arbeta i köket har du HACCP utbildning med intyg
Tycker om att jobba med utbildning och är intresserad av barns utveckling och hur man stöttar dem till att nå framgång
Intresserad av att hela tiden utveckla dig själv
Vi erbjuder en lugn och trygg miljö med engagerad personal och underbara barn!
Kollektivavtal finns. Vi har pedagogiska luncher för alla samt friskvårds bidrag med 2000 kr per år.
Observera att vi INTE vill ta emot samtal om tjänsten, utan endast ansökningar via mail. Både CV och personligt brev uppskattas.
Tillträde: Omgående och vi rekryterar löpande.
Våra avdelningar finns på tre adresser, men förskolans postadress är Toppvägen 12. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: ansokan@montessoribarnen.se
http://www.montessoribarnen.se
