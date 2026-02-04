Vikarier inför sommaren sökes till olika uppdrag i Övik
2026-02-04
Nu söker vi sommarvikarier till våra kunder i Örnsköldsvik.
Vem är du?
Som person behöver du vara trygg i dig själv, kunna anpassa dig till olika situationer och har en stor känsla för integritet. Du kommer jobba aktivt utifrån kundens behov och rutiner. Du ska ha hög arbetsmoral och ansvarskänsla. Du vill göra skillnad!
Om tjänsten:
Vi söker dels sommarvikarier som kan stötta upp vid ordinarie personals ledigheter i sommar. Vi ser gärna att du kan introduceras hos flera av våra kunder i Övik.
Kunderna:
Våra kunder som bor i Övik har variernade ålder och behov, från yngre som är mer aktiva till äldre personer som behöver mer lugn och ro. Kundernas hjälpbehov varierar allt från hygien, matlagning, träning, förflyttningar, aktiviteter och du bör ha erfarenhet av hjälpmedel som permobil/rullstol, taklyft/ mobil lyft. En del kunder kan prata och föra sin egen talan, andra kunder pratar inte och du kommer att behöva lära dig att tyda kundens kroppsspråk och signaler. Pälsdjur kan förekomma så du bör inte vara allergisk.
Erfarenhet:
Det är meriterande men inte ett krav att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, som undersköterska eller har arbetat tidigare som personlig assistent. Då det är kunden som väljer sin assistent så kommer vi att lägga stor vikt kring personligheten och kemin. Du får nödvändig introduktion på plats hos kunden för att säkerställa trygghet.
Schema:
Alla kunder har olika schema, det förekommer både dygnspass men också kortare pass under dag och kvällstid. Även vaken natt eller väntetid finns hos våra kunder. Hos vissa kunder kommer du att jobba helt självständigt och hos andra kunder kan det förekomma dubbelassistans.
Önskade kvalifikationer:
God fysik
B-körkort är att önska men inte ett krav.
Krav:
• God svenska i tal och skrift
Hos inkludera:
Som anställd hos oss på Inkludera assistans omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
