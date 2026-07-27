Vikarier för kortare och längre vikariat på skola
Precator Pedagogerna AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-07-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Precator Pedagogerna AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du ha ett roligt och utvecklande jobb på skolor samtidigt som du bidrar till samhällets viktiga uppgift att skapa trygghet och utveckling för barn och ungdomar? Då är arbetet som vikarie hos oss på Precator Pedagogerna något för dig!
Just nu söker vi vikarier för kortare och längre uppdrag i Stockholm, där det finns möjlighet att matchas mot uppdrag som passar just dig! Uppdragen kan leda till fasta tjänster på skolor vi samarbetar med. Publiceringsdatum2026-07-27Profil
Vi söker dig som
✔ har erfarenhet av arbete med undervisning, har pågående lärarstudier alternativt dig som är utbildad lärare
✔ är en naturlig lagspelare
✔ är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet
Så söker du jobbet
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande tar vi endast emot ansökningar via annonsen eller vår hemsida.Om företaget
Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Konsulterna får möjlighet att vikariera på olika förskolor och skolor för att hitta sin drömarbetsplats och kunderna får tillfälle att skapa kontakter och lära känna framtida medarbetare under mer praktiska former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Precator Pedagogerna AB
(org.nr 556784-8980), https://www.precatorpedagogerna.se/
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Rekryteringsansvarig
Tilda Olin Svensson info@precator.se +46725363889 Jobbnummer
10013462