Vikarieförmedlingen söker lärarvikarier till Västerås Stads skolor
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2025-12-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du testa hur det är att jobba inom skola/anpassad skolform? Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning där du får chansen till värdefull erfarenhet i en lärorik miljö. Det här är en fin möjlighet för dig som vill testa och se om det är rätt väg för dig, samtidigt som du gör skillnad för barn och elever varje dag.Publiceringsdatum2025-12-07Arbetsuppgifter
Du täcker upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar för en hel klass och undervisar i ett eller flera ämnen. Ibland kan du följa den ordinarie lärarens planering av lektionsinnehållet och i andra fall ansvarar du för att planera undervisningen och innehållet själv. Till din hjälp har du andra lärare som arbetar på skolan. I uppdraget som lärarvikarie kan även uppgift som rastvakt förekomma både inomhus och utomhus. Som vikarie har du en viktig roll, du medverkar till att skapa en positiv och utvecklande lärmiljö för alla elever!
Din kompetens
I vår verksamhet ställer vi upp för varandra och alla bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du ser att alla elever har olika förutsättningar till lärande och anpassar ditt sätt att undervisa på utifrån eleven och gruppen. Du har en förmåga att få eleverna intresserade och få dem att vilja lära. Du skapar tillit, är en förebild och bygger relationer med elever och i vissa fall med deras vårdnadshavare. Du måste ha fyllt 18 år och ha godkänd svensk gymnasial utbildning alternativt annan validerad utbildning som motsvarar svensk gymnasial utbildning. Vi söker dig som har erfarenhet av pedagogiskt arbete på grundskolenivå eller högre, alternativt varaktig ledarerfarenhet från föreningsliv eller liknande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare i skola. Det är även meriterande om du har en avslutad/påbörjad utbildning till grundskollärare eller ämneslärare.
Du pratar och skriver obehindrat på svenska. Detta utifrån att du som pedagog i skolan ska stötta eleverna i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att eleverna kan använda språket på ett rikt och nyanserat sätt.Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att arbeta som lärarvikarie på Vikarieförmedlingen ger dig möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa nätverk för framtiden. Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Våra olikheter är vår styrka och du kan vara trygg i att här får du vara ditt bästa jag.
Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb och blir du en del av något större! Du står aldrig ensam och tillsammans är vi Västerås stad.
Gå gärna in på länken nedan för att läsa mer om hur processen går till samt hur det är att vara medarbetare på Vikarieförmedlingen.
Jobba som vikarie - Västerås (https://vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-som-vikarie.html)
Praktisk information
Vikarieförmedlingens uppdrag är att rekrytera och tillhandahålla timanställd personal från 1 dag upp till 2 månader och 29 dagar för Västerås stads skolverksamheter. Genom oss har du möjlighet att bli bokad på både längre och kortare uppdrag, som minst bokas du på tre timmar. Allt beror på vilket behov som finns i verksamheterna samt hur mycket du visar att du kan arbeta utifrån din tillgänglighet. Du får som vikarie hos oss möjligheten att komma ut till många olika verksamheter och matchas mot uppdrag utifrån ditt kompetensområde. Vi förser hela Västerås stads skolverksamheter (förskola, grundskola/anpassad grundskola och gymnasieskola) med vikarier.
I vårt arbetsverktyg timepool registrerar du själv de dagar du kan arbeta. Du matchas sedan mot uppdrag utifrån ditt kompetensområde och kan bli bokad på arbetsplatser som ligger både centralt i Västerås och ute på landsbygden. Arbetstiderna kan variera och bokningar med kort varsel kan förekomma det är därför en fördel om du har Västerås som utgångspunkt.
I den här rekryteringen måste du visa utdrag ur belastningsregistret och du kan med fördel beställa och få det digitalt för snabbast hantering.Vi tar alltid referenser och i samband med intervju kommer vi be dig att lämna kontaktuppgifter till två referenser. Har du tidigare varit anställd inom Västerås stad tar vi alltid referens från din chef på den arbetsplatsen.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonserings hjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00665". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Kontakt
Rekryteringskonsult
Mathilda Gunnarsson vikarieformedlingen.rekrytering@vasteras.se Jobbnummer
9632140