Vikarieanskaffare och vikarie/löpare till Sparråsskolan
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Skolassistentjobb / Kungälv Visa alla skolassistentjobb i Kungälv
2026-04-24
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Bildning och Lärande i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Beskrivning
Vill du arbeta nära verksamheten i en skola som växer och befinner sig i en spännande utvecklingsfas? Sparrås skola är en växande F-6 skola byggd 2017 som ligger i ett naturnära område i Ytterby utanför Kungälv. Skolan har drygt 450 elever i F-6 och flera fritidsavdelningar. . Du kommer att arbeta i ljusa fräscha lokaler med öppna ytor, högt i tak och genomtänkt ljudmiljö. Kungälv kommun är en växande kommun och ligger på smidigt pendlingsavstånd från flera angränsande kommuner.
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och social till en spännande tjänst med en stor del eget friutrymme. I tjänsten ingår frånvarohantering/bemanningsplanering för dagen samt att själv vikariera vid behov.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med en administratörskollega till arbetar du nära både ledning och personalgrupp och är en viktig del i skolans dagliga drift. I din roll ingår att ta emot frånvaro och planera bemanningen för dagen. Du ser till att rätt person är på rätt plats och har förmåga att se både de praktiska och pedagogiska vinsterna i olika vikarielösningar. Du vikarierar också själv vid behov.
Du är en person som gillar att klura över smidiga lösningar, tycker om att ha många kontaktytor och är både självständig, flexibel och noggrann.
• Ansvar för den dagliga frånvarohanteringen och bemanningsplaneringen/resursbehov. Tillsättning av vikarier.
• Vikariera i skola och fritids.
• På uppdrag av skolledning bistå med andra administrativa eller stödrelaterade moment.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Du har utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Du behöver ha goda IT-kunskaper. Du har en god kommunikativ förmåga i svenska språket, både i tal och skrift. Du är bra på att lyssna, samarbeta och se utvecklingsmöjligheter för helheten.
Tjänsten kräver att du som person har lätt för att samarbeta med andra, skapa kontaktytor och bibehålla goda relationer såväl internt som externt. Du ska kunna upprätthålla en god servicenivå och vara lyhörd för, och se var behovet av din kompetens finns. Du ska ha erfarenhet, intresse och förmåga av att arbeta digitalt och förstå nyttan med ett digitalt arbetssätt.
För att trivas i rollen hos oss behöver du vara både självgående och ta ansvar för ditt eget arbete samtidigt som du tycker om att samarbeta med andra. Du är bra på att planera och organisera ditt arbete och har förmåga att prioritera bland dina uppgifter i perioder med högre intensitet.
Vidare är du en relationsskapande lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö, och du är intresserad av - och tycker det är roligt att jobba nära lärare och elever.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet från grundskola/fritidsverksamhet.
Erfarenhet av skoladministrativa system (Edlevo, Skola24, Unikum etcetera).Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret krävs inför anställning.Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Biträdande rektor
Jessica Andersson jessica.andersson@skola.kungalv.se 0303239211 Jobbnummer
9873240