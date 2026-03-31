Vikarie vår & sommar till verksamhet för funktionsvarierad, Kävlinge kommun
Vill du vara viktig för personer med funktionsvariation i sommar?
Vill du ha ett sommarjobb där du får möta människor, vara viktig för dem och lära dig något nytt varje dag?
Kävlinge kommun och dess invånare behöver dig som vill jobba som människonära vikarie inom våra verksamheter för personer med funktionsvariation. Det är ett arbete där du behöver vara engagerad, ha tålamod och vara omtänksam.
Det du gör på jobbet är att vara en del av vardagen för personer med olika funktionsvariationer, antingen på ett boende eller i en daglig verksamhet. Arbetsuppgifter kan vara att stötta i praktiska sysslor, hjälp med personlig omvårdnad, ge medicin, aktiviteter, kommunikation, hushållssysslor skapa trygghet, vara ett socialt stöd eller bidra till en meningsfull dag. Att vara viktig helt enkelt.
Vi vet att det kan kännas nytt och lite ovant, därför får du viss utbildning och stöd så att du känner dig trygg i din roll. Du behöver inte ha tidigare erfarenheter - det viktigaste är att du är nyfiken, empatisk och vill bidra till att andra får en bra dag.
Jobbet kan vara intensivt ibland, men det är också roligt, lärorikt och fyllt av fina minnen.
Du får:
En sommar fylld med nya erfarenheter, skratt och möten med människor du kommer minnas länge.
Ett sommarkort från Skånetrafiken, om du jobbar minst en månad. Perfekt för att ta dig till jobbet och upptäcka Skåne på fritiden.
Vem söker vi?
Du har fyllt 18 år.
Du kan svenska i tal och skrift (minst SFI D-nivå).
Du är flexibel och kan arbeta dag, kväll och natt - beroende på verksamhetens behov.
Enligt vår policy ska du kunna ta dig till arbetsplatsen inom 45 minuter vid korttidsvikariat.
Om anställningen:
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning"Länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Observera att du behöver visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Du som har läst vård- och omsorgsprogrammet och/eller annan likvärdig utbildning. För att styrka att du är utbildad undersköterska måste du ladda upp betyg från din utbildning som en bilaga till din ansökan.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
244 80 KÄVLINGE
Kävlinge
