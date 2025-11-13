Vikarie till Medåkers Friskola och förskola
2025-11-13
Om uppdraget
Medåkers Friskolas skolenhet består av förskola, grundskola årskurs F-6 och fritidsverksamhet. Nu söker vi vikarier till hela skolenheten.
Då vi är en friskola och en liten enhet ser vi att du är en drivande person som önskar vara delaktig i att påverka och utveckla verksamheten på ett positivt sätt, tillsammans med rektor, kollegor och huvudman.
Om skolan
På Medåkers friskola tar vi emot elever i årskurs F-6 och har under hösten 2025 totalt 41 elever. I förskolan har vi ca 40 barn. På skolan finns idrottshall, slöjdsalar och en stor skolgård med både hockeyrink och fotbollsplan. Maten tillagas på skolan av vår kock Robert och alla skolans elever äter i matsalen tillsammans med sin lärare. I vår verksamhet ställer vi upp för varandra och alla bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vikarie inom skola och fritidshem
I din roll som vikarie i grundskolan kommer du att vikariera för våra ordinarie lärare, elevresurser eller vår fritidspersonal. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av att bedriva undervisning, stötta enskilda elever, vara rastvakt samt att arbeta på skolans fritidshem. Som vikarie har du en viktig roll, du medverkar till att skapa en positiv och utvecklande lärmiljö för alla elever!
Din kompetens
Vi söker dig som är stresstålig, lyhörd, flexibel och hanterar många saker samtidigt ibland. Du är bekväm i rollen som den vuxna och även bekväm med att sätta gränser om det skulle behövas.
Du ser att alla elever har olika förutsättningar till lärande och anpassar ditt sätt att undervisa på utifrån eleven och gruppen. Du har en förmåga att få eleverna intresserade och få dem att vilja lära. Du skapar tillit, är en förebild och bygger relationer med elever och i vissa fall med deras vårdnadshavare.
Du måste ha fyllt 18 år och ha fullständiga betyg på gymnasienivå eller annan validerad utbildning som motsvarar svensk gymnasieexamen.
Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar alternativt erfarenhet av undervisning eller föreläsning.
Du pratar och skriver obehindrat på svenska. Detta utifrån att du som pedagog i skolan ska stötta eleverna i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att eleverna kan använda språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Vikarie inom förskolan
Vi söker barnskötare som vill arbeta extra vid behov när våra förskolepedagoger är sjuka, har semester eller är på utbildning. Vi har 2 avdelningar med totalt 30-40 barn i åldrarna 1-5 år. Att arbeta hos oss innebär att du kommer att arbeta med härliga barn, engagerade kollegor och föräldrar. Att arbeta som timvikarie innebär att du har ett fokus på omsorg för barnen och hjälper övriga pedagoger med praktiska göromål. Vi söker dig som har barnskötarutbildning och minst två års erfarenhet inom yrket.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänst
Timvikarie. Lön enligt avtal.
Start tjänst omgående, eller efter överenskommelse.
Bifoga CV och personligt brev i din ansökan, som du mailar till rekrytering@medakersfriskola.se
senast den 7/12 2025. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Märk din ansökan "Ref Vikarie".
Kontakt vid frågor
Rektor Karin Drake
Biträdande rektor Karin Edman
Telefon: 076-031 45 68 karin.drake@medakersfriskola.sekarin.edman@medakersfriskola.se
Läs mer om Medåkers Friskola på: www.medakersfriskola.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: rekrytering@medakersfriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie". Arbetsgivare Medåkers Friskola Ekonomisk förening Kontakt
Biträdande rektor
Karin Edman karin.edman@medakersfriskola.se 076-031 45 68 Jobbnummer
9604075