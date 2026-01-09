Vikarie till Laxå kommuns förskola och skola
Laxå Kommun / Barnskötarjobb / Laxå Visa alla barnskötarjobb i Laxå
2026-01-09
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laxå Kommun i Laxå
, Örebro
eller i hela Sverige
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!Publiceringsdatum2026-01-09Beskrivning
Inom Laxå kommuns förskolor och skolor behövs timvikarier när våra pedagoger är frånvarande av olika orsaker.
Laxå kommun har fem förskolor och tre grundskolor.Dina arbetsuppgifter
När ordinarie pedagoger är frånvarande pga olika orsaker behöver vi personal som kan vikariera i våra verksamheter med våra fantastiska barn och elever.Kvalifikationer
Du ska ha stort intresse för att arbeta med barn och elever. ha gymnasiekompetens, gärna barnskötarutbildning, förskollärare, lärare eller annan erfarenhet som kan vara lämplig. God samarbetsförmåga och flexibilitet krävs.Anställningsvillkor
Intermittentanställning
Ange i ansökan vilken skolform du är intresserad av att vikariera i. (förskola, skola)
Vid all anställning inom våra skolor och förskolor ska utdrag ur polisens belastningsregister visas.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
(org.nr 212000-1918) Arbetsplats
BUN Kontakt
Ann-Sofie Larsson 070-3594555 Jobbnummer
9675624