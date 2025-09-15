Vikarie/stöd skola och fritidshem, Tallåsens skola
2025-09-15
Arbeta som vikarie på Tallåsens skola där behov uppstår.
Du skall också arbeta mot elever i behov av stöd och arbeta viss del på fritids.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som vikarie på Tallåsens skola när behov uppstår. Ditt uppdrag blir att hoppa in i olika klasser under skoltid, främst i årskurserna F-6, samt stötta elever i behov av särskilt stöd. Viss arbetstid kommer också att förläggas till vårt fritidshem.
Du kommer att arbeta nära våra ordinarie pedagoger och förväntas kunna ta ansvar, vara flexibel och ha lätt för att samarbeta.Kvalifikationer
Du som söker är endera legitimerad lärare, lärare mot fritidshem eller barnskötare.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i grundskolans tidigare åldrar F-6.
Utdrag ur belastningsregistret (ska uppvisas innan anställning).
Vi söker dig som är trygg i att arbeta självständigt och som tar ansvar för att skapa goda lärmiljöer, både i klassrum och på fritids. Du har en välutvecklad samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära andra pedagoger.
Du har ett tydligt och positivt ledarskap som skapar trygghet och struktur för eleverna. Ditt arbetssätt är strukturerat, och du har lätt för att planera och anpassa dig efter olika situationer och behov.Övrig information
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 100% fram till 2025-12-31.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
