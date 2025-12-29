Vikarie som personlig assistent sökes till kvinna i Västerås
Novasis Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2025-12-29
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novasis Mitt AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vikarie som personlig assistent sökes till kvinna i Västerås
Om jobbet
Vi söker nu vikarie till ett uppdrag i Västerås.
Du som söker bör ha lätt för att skapa trygghet och glädje omkring dig. Du har tålamod, fingertoppskänsla och är stresstålig. Vi ser med fördel att du har tidigare erfarenhet av att jobba som personlig assistent och det är ett plus om du har någon form av utbildning inom vård och omsorg.
Du behärskar svenska språket väl, såväl i tal som skrift.
Dina arbetsuppgifter innebär att assistera en person som behöver hjälp med egen person och har stort omvårdnadsbehov. Utöver egen person behöver hon stöd med alla förekommande uppgifter i ett hem.
Vi söker semestervikarier till sommaren och sjukvikarie vid behov.
Detta passar utmärkt för dig som vill kombinera med studier eller annat jobb.
Det är viktigt att du har möjlighet att jobba både dag, kväll, natt och helg eftersom verksamheten pågår dygnet runt med sovande väntetid nattetid.
Arbetsplatsen är rökfri och det tillåts inte rökning under arbetstid. Det är en fördel om du har körkort men det är inget krav. Arbetsplatsen ligger centralt i Västerås med närhet till både buss- och tågstationen.
Vem är jag som söker en till i gänget?
Jag är en kvinna 60+ som är rullstolsburen och jag kommunicerar med gester och hjälpmedel.
Jag tycker om att gå promenader, gå på bio, gå på konserter och ha ordning och reda. Mer information om mig och tjänsten fås vid intervju.
Kvalifikationer/Krav
Språk
Krav: Svenska
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Vid behov Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novasis Mitt AB
(org.nr 556738-9142) Kontakt
Sebastian Cojocaru sebastian@novasis.se Jobbnummer
9664959