Vikarie som musiklärare med inriktning sång och kör
2026-02-02
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Om arbetsplatsen
Kulturskolan är en del av Lomma kommuns kultur- och fritidsverksamhet. Organisatoriskt tillhör vi förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid med totalt ca 850 medarbetare. Kulturskolans bemanning utgörs av kulturskolechef och 20 lärare. Kulturskolan har cirka 1 200 kursplatser och verksamheten bestående av musik, teater, film och konst bedrivs i både Bjärred och Lomma.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Tjänsten innehåller undervisning i sång, kör, musikal och Tvåornas kör. Viss del av undervisningen planeras och genomförs i samarbete med kollega. Du deltar i kulturskolans samarbetsprojekt och konserter. Helgarbete förekommer. Undervisningsdagarna är måndag, tisdag, torsdag och fredag.Kvalifikationer
Du har pedagogisk högskoleexamen med sång som huvudinstrument eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Du har erfarenhet av att undervisa barn och ungdomar, enskilt och i grupp. Vi ser gärna att du kan ackompanjera på piano. För den del av tjänsten som är Tvåornas kör behöver du ha körkort och tillgång till bil.
Vi söker dig som har en kreativ nyfiken inställning till undervisning. Du lyssnar in elevernas behov och önskemål och väver in dessa i din undervisning. Du låter alla elever delta efter sina förutsättningar och utvecklar deras förmågor och tilltro till sig själva. Du entusiasmerar och inspirerar, samt stödjer elever i deras utveckling och du tycker att det är viktigt med både bredd och spets. Som kollega har du god samarbetsförmåga, administrativ förmåga och tar egna initiativ.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att samma person tar hela anställningen, men beroende på sökandes kompetens och önskemål om arbetstid finns möjlighet att dela upp vikariatet med sysselsättningsgrad mellan 20%-70%. Vikariatet sträcker sig mellan tidsperioden 260427261221 med eventuell förlängning under vårterminen.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19- 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
(org.nr 212000-1066) Kontakt
Kulturskolechef
Karin Croné 040-641 16 91 Jobbnummer
9717919