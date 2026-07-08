Vikarie sökes till uppdrag i Botkyrka! Period 19/9 - 21/10
Rtfl Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2026-07-08
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RTFL Care är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och jämlikhet. Vi uppmuntrar därför alla kvalificerade kandidater, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, eller sexuell läggning, att söka tjänsten.
Personlig Assistent Sökes
Är du en empatisk, engagerad och ansvarsfull person som söker ett meningsfullt och givande arbete?
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent kommer du att stödja brukaren i vardagliga situationer, vilket kan inkludera personlig hygien, hushållssysslor, inköp, samt att följa med till aktiviteter och möten. Ditt arbete är anpassat efter brukarens behov och önskemål, med målet att främja en självständig och innehållsrik tillvaro.
Period 19/9 - 21/10
Arbetstider Vardagar/helger kl: 15-22 Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Erfarenhet av vårdarbete eller liknande är meriterande, men inte ett krav
Personliga egenskaper som att vara ödmjuk, flexibel och lyhörd är det vi letar efter
God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Fortbildning och stöd i din roll som personlig assistent.
En chans att göra en verklig skillnad i någons liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Rtfl Care AB
(org.nr 556824-9915)
127 02 SKÄRHOLMEN Kontakt
Kontakt
Rafal Saleh rafal@rtfl.se 070-090 72 12 Jobbnummer
9997368