Vikarie sökes till tjej i 20-årsåldern inom personlig assistans
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2025-08-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Om kunden: Vår kund är en glad tjej i 20-års åldern med omfattande hjälpbehov. Som personlig assistent hos henne kommer du att vara till hjälp där funktionsnedsättningen sätter gränser, vilket till exempel omfattar förflyttningar, personlig hygien och matsituationer. Du kommer att följa med vår kund till skolan några dagar i veckan samt följa med på andra roliga aktiviteter som kunden uppskattar. Exempelvis tycker kunden om att åka på stan, gå på bio, sjunga, spela spel och mycket mer.
Kvalifikationer/önskemål om assistent: Vi söker dig som är ansvarstagande, initiativtagande och har barnasinnet kvar då mycket bus och lek förekommer på arbetstid. Pälsdjur förekommer i hemmet så det är viktigt att du ej är allergisk. Vi vill också att du är rökfri.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annat vårdyrke samt om du har tidigare erfarenhet av jobb med barn. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om tjänsten: Vi söker dig som vill arbeta extra som vikarie vid ordinarie personals frånvaro. Arbetspassen varierar och är förlagda på dag, kväll liksom vaken natt på vardag och helg.
Rekrytering sker fortlöpande och kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så kom in med din ansökan snarast.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9453557