Vikarie sökes till kvinna som gillar djur i Sundbyberg

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg
2026-01-08


Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Vi söker vikarie till en trevlig kvinna boendes i Sundbyberg. Hon har ett stort hund intresse och bor med sin servicehund och en katt. Hon har även ett intresse för trädgård och blommor. Mycket av tiden går åt till att träna hundarna men även andra aktiviteter som att gå på bio, allsång på skansen och ibland åka utomlands.

Tjänsten är en vikarietjänst med sovande jour. Vi ser helst att du som söker är kvinna mellan 20-50 år.

• Du SKA vara vaccinerad mot Corona, minst 2 sprutor
• Du ska kunna bra svenska i tal och skrift
• Du får inte vara allergisk mot pälsdjur eller rädd för hund och katt
• Det är ett plus om du har körkort men inget krav
• Det är ett plus om du kan lite spanska men det är inget krav

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Kurt Oterhals
0724018652

Jobbnummer
9673039

