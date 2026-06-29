Vikarie sökes till kvinna i Yttersjö inom personlig assistans
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Umeå
, Vännäs
, Robertsfors
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vikarier sökes till en kvinna i Yttersjö inom personlig assistans
Kunden bor i Yttersjö tillsammans med sin sambo, två barn, hund och kanin. Tillsammans med familjen lever hon ett aktivt liv och tycker om bakning, matlagning, hemmapyssel och utomhusvistelser. Hon behöver stöd för att vardagen ska fungera smidigt.
I denna assistans söker vi dig som är flexibel, initiativtagande och inlyssnande. Du som ser vad som behöver göras och kan "hugga i" där det behövs :) Som assistent kommer du att vara behjälplig när det kommer till handräckning, hushållssysslor liksom vara en hjälpande hand i familjelivet med allt vad det innebär. Vi värdesätter dock din förmåga att alltid bibehålla ett bra kundfokus. Assistansen utförs där kunden befinner sig vilket innebär att du kan påbörja ditt pass i- liksom utanför hemmet. Här kommer din flexibilitet väl till pass.
Eftersom kund med familj är bosatta utanför stan med mycket begränsad möjlighet till kollektivtrafik så är det ett krav på körkort och tillgång till bil. Vi vill också uppmärkssamma om att viss hantering av djur (hund, kanin) och hö förekommer i arbetet.
Vi söker dig som kan ställa upp vid behov, vid ordinarie personals frånvaro. Denna vikarietjänst kommer att tillsättas så snart som möjligt och rekrytering sker löpande.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Anbudsgatan 1 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9983337