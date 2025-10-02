Vikarie sökes till glad och aktiv 5-åring med personlig assistans - möjligh
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker nu en trygg, engagerad och flexibel vikarie som kan hoppa in vid behov för att stötta en härlig 5-årig flicka i sin vardag.
Har du lust att lära känna mig Vera, en glad, och nyfiken glädjespridare på 5 år? Då vill vi prata mer med dig!
Jag har ospecificerad Cerebral pares, andningssvårigheter och svårbehandlad epilepsi.
Jag behöver hjälp med alla vardagliga moment. Den mesta maten får jag genom peggen på magen. Men jag gillar även att smaka, äta små mängder via munnen. Mitt största hjälpbehov kretsar kring de utmaningar jag har med andningen och min epilepsi.
Jag behöver alltså någon som håller ett vaket öga på mig dygnet runt!
Jag behöver assistans i alla moment. Jag är en aktiv tjej som gillar när det händer saker. Leka, läsa bok, vara utomhus, hänga med familjen och älskar musik. Jag kommunicerar med ögonkontakt och kroppsspråk. Det är lätt att förstå mig, jag är duktig på att uttrycka när något är bra eller mindre bra. Jag har också en ögonstyrd dator som vi fortfarande lär känna och vi hoppas denna också ska kunna underlätta min vardag i framtiden.
Vi är en familj på mamma, pappa, storasyster 6 år, hunden Vilda och två katter som bor i ett hus i Galven utanför Alfta.
Inledningsvis kommer vi lära känna varandra och mina föräldrar. Vi kommer lära dig använda mina hjälpmedel och de rutiner som finns. Därefter kommer du få arbeta självständigt (givetvis med mina föräldrar nära till hands om det behövs).
Det förekommer lyft så fysiken bör vara god.
Om tjänsten: Vi söker dig som kan jobba dag, kväll, natt och helger. Vi söker dig som talar bra svenska, inte röker och innehar körkort. Viktigt också att du kan behålla lugnet när det kör ihop sig för mig. Erfarenhet från arbete inom vård och omsorg är önskvärt men inte ett krav. Huvudsaken är att du är villig att lära dig. Det absolut viktigaste är att du och jag tycker om varandra. Sen tar vi det eftersom.
Vi vill gärna att du som söker ska se det här jobbet som långsiktigt då vi värdesätter kontinuitet. Om du känner igen dig i beskrivningen är det kanske dig vi söker!
Intervjuer sker löpande med tillträde av tjänst enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
