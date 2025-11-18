Vikarie sökes till friluftsprofilerad förskola i Utby
Föräldrakooperativet Fjällstugan Ek. För. / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2025-11-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Fjällstugan Ek. För. i Göteborg
Vid foten av Fjällbo ängar i natursköna Utby bedriver Föräldrakooperativet fjällstugan förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år. Vi har just nu 17 barn och 4 pedagoger på förskolan, tillsammans med de föräldrainsatser vi har är det hög bemanning hos oss. Barnen får tillgång till en förskola där alla, både pedagoger och föräldrarna, är mycket engagerade i barnens vardag.
Vi är medlemmar i Friluftsfrämjandet och jobbar efter deras koncept Skogsmulle i förskolan. Känslan för naturen grundläggs genom att vara ute, i alla väder och alla årstider. Med nyfikenhet, rörelse och gemenskap låter våra Mulleutbildade pedagoger spännande äventyr växa fram tillsammans med barnen ute i naturen. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och följer målen i Läroplanen.
Läs gärna mer om Mulle direkt på Friluftsfrämjandets hemsida. https://iurochskur.friluftsframjandet.se/skogsmulle/
Om tjänsten:
Vi söker dig som vill arbeta extra med fasta dagar, 2-3 dagar i veckan, fram till januari, med möjlighet till förlängning. Möjlighet till fler timmar finns hos vår granne Förskolan Utbytingen som vi delar utemiljö med. Tillsammans med förskollärare genomför du det pedagogiska arbetet enligt läroplanen och utför andra inom förskolan förekommande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder kollektivavtal och ett utvecklande arbete med stort ansvar.
Vi söker dig som:
Älskar friluftsliv och att vara ute i naturen - du ser möjligheter i utomhusmiljön oavsett väderlek.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära både kollegor och föräldrar.
Har ett lösningsinriktat förhållningssätt gentemot barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Vi värnar om en trygg miljö för barnen och kräver därför utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: styrelse@fjallstugan.nu Arbetsgivare Föräldrakooperativet Fjällstugan Ek. För.
Fjällbo Park 18-20 (visa karta
)
415 07 GÖTEBORG Arbetsplats
Fjällstugan Ek För, Jobbnummer
9609205