Vikarie sökes till äventyrlig och rolig kille i Göteborg!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en kille på 30 år som pga min funktionsvariation autism har assistans i min vardag för att kunna vara aktiv och göra saker som jag gillar. Mina intressen är bl.a. motorfordon, sport, gå på cirkus eller favoriten - Lotta på Liseberg! Förutom att hitta på roliga saker tillsammans med mig så behöver jag även hjälp med matlagning, måltider, personlig hygien mm.
Tjänstens upplägg
Vikarie vid behov.
Arbetstiderna är varierande. Vardagar ca 15.00-21.00, helger ca 08.00-15.30.
Vem är du?
Mitt önskemål om dig som personlig assistent är att du tycker om att vara aktiv, hitta på äventyr och är intresserad av att lära känna mig. Då jag saknar tal är det viktigt att du är intresserad att det jag har att förmedla, för jag är ganska rolig och har mycket att berätta. Om detta stämmer in på dig så kan du vara assistenten för mig, och då kan jag utlova ett roligt och händelserikt jobb hos mig.
Tjänstens tillträde är omgående.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 1109
Ansvarig rekryterare: Jonna Ankarhem Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9472434