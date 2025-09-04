Vikarie sökes för assistans till kille i Ängelholm! 198-2025
MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
2025-09-04
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MejDej-kooperativet i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Båstad
, Klippan
eller i hela Sverige
Jag är en 30- årig kille med utvecklingsstörning och vissa fysiska funktionshinder. Jag behöver assistans med det mesta för att leva ett gott liv. Jag gillar att vara med där det händer saker och har många intressen. Gillar idrott och musik. Jag bor i centrala Ängelholm. Jobbar inom daglig verksamhet och har assistans all ledig tid med jour under natten. Jag behöver också hjälp med förflyttningar då det förekommer lyft. Jag använder även rullstol.
Om dig
Du som söker ska: Ha stort tålamod, vara positiv, ha lätt för att samarbeta med mina övriga assistenter, vara rökfri, vara lugn och ansvarstagande. Du ska vara självständig och kunna jobba ensam med mig och kunna jobba dygnspass alla veckans dagar.
Jag söker en vikarie som kan arbeta vid behov, med möjlighet till ett fast pass en gång i månaden. Vardagar, kl 15:15-08.30 och helger, kl 08.30-08.30. Jag lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utbildning och erfarenhet är meriterande. Körkort är ett krav.Publiceringsdatum2025-09-04Övrig information
Lön, ersättning och förmåner
Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. Kollektivavtal finns mellan Kommunal och Fremia.
Om ansökan
Ansökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före erbjudande om anställning måste utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag. Ange refnr i ansökan: 198-2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "198-2025". Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
262 31 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MejDej-kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112 Jobbnummer
9491920