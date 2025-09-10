Vikarie Receptionist/lokalvårdare i Östersund start i Nov!
2025-09-10
Brinner du för att leverera hög service och har ett genuint intresse för att hjälpa människor? Har du ett högt engagemang och ett positivt förhållningssätt till arbetsuppgifter du sätter dig in i och utför?
Vi söker nu dig som vill arbeta heltid i Nov veckorna 45-48.
Som receptionist erbjuds du möjligheten till att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med en hög ambitionsnivå där service till kunden är det viktigaste av allt. Du blir en del av ett team som tillsammans hjälper varandra med att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen för kunden.
Rollen som receptionist är oerhört varierande. Du ska uppskatta att arbeta i ett högt tempo och kunna arbeta efter eget beslutsfattande och ägarskap, men du ska också kunna trivas i ett lugnare arbetstempo. I denna roll får du vara en del av ett team som strävar efter att förenkla kundens arbetsdag genom att se deras behov och åtgärda problem innan de uppstår, för att ge den bästa möjliga servicen.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men hyrs ut till vår kund.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Välkomna besökare och kollegor i receptionen med en service på hög nivå
• Ta emot beställningar av kontorsmaterial, frukost och catering
• Svara i telefon, hantera mejl, boka mötesrum, skriva in besökare och producera passerkort/lånekort
• Hantera felanmälningar och alltid ligga steget före kunden
• Vara behjälplig och lyhörd gällande den dagligen driften i kontakten med kunden.
• Säkerställa att lokalerna är i toppskick samt att konferenstekniken fungerar optimalt.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har minst en gymnasieutbildning, gärna med arbetslivserfarenhet av arbete inom servicebranschen. Du behärskar både det svenska och engelska språket helt obehindrat i såväl tal som skrift. Det är viktigt att du - både för din egen och andras säkerhet - kan göra dig förstådd i kontakt med andra samt att du kan läsa och förstå skriftliga instruktioner på både svenska samt engelska. Vidare behöver du ha datorvana med kunskaper i Officepaketet.
Som person ser vi att du är lyhörd, trygg i dig själv och har en positiv inställning till livet. Du är i grunden en serviceinriktad person med en god förmåga till att bygga såväl relationer som att skapa en trivsam och välkomnande atmosfär. Du strävar efter att hålla ordning och struktur i ditt arbete, har ett prestigelöst förhållningssätt och ser utmaningar som möjligheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Observera att urval sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart vi hittat rätt kandidater.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Mathias Månsson ostersund@studentconsulting.com Jobbnummer
9501947