Vikarie på SFI på Folkhögskolan Skurup och Fridhem i Malmö
2026-01-13
Skurup
Folkhögskolan Skurup och Fridhem söker nya timvikarier till sin SFI utbildning i Malmö.
Det här är en unik möjlighet för dig som lärarstudent att börja få undervisningserfarenhet.
Som timvikarie vikarier du på SFI kurs A-D när ordinarie personal är frånvarande. Det kan vara både enstaka vikariat vid vab och sjukdom, men även längre vikariat likt semester eller sjukskrivning. Vi söker nu även vikarier som vill ha sommarvikariat sommaren 2026. Vi ser gärna att du lär känna verksamheten under våren för att sedan kunna ha en egen klass över sommaren.
Behoven skiljer sig från vecka till vecka. Du ska vara tillgänglig att jobba mellan 2-5 halvdagar per vecka. Lektionerna är främst förlagda till förmiddagar kl. 09:00-12:30. Du ska vara tillgänglig att ringas in samma morgon och kunna tacka ja till minst två pass per vecka.
Vi ser gärna att du läser lärarutbildningen och har svenska som andraspråk som ett av dina ämnen. Du ska ha god social förmåga och grundläggande kunskaper i svenska som andraspråksundervisning. Erfarenheter av undervisning och i synnerhet undervisning på SFI är meriterande.
Som vikarie hos oss får du undervisa i en inkluderande folkhögskolemiljö och du får möjlighet att utveckla dina didaktiska förmågor med stöd från kompetenta lärarkollegor. Du får alltid möjlighet att gå bredvid ordinarie lärare vid behov och kan få stöd i planeringen av arbetslaget.
Ansök genom att skicka cv med foto och personligt brev till:martin.egnell@skurupfridhem.se
Vi kommer att anställa två vikarier. Ansökningarna hanteras löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: martin.egnell@skurupfridhem.se
Kopparbergsgatan 4A
214 44 MALMÖ
Folkhögskolan Skurup Fridhem Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Martin Egnell martin.egnell@skurupfridhem.se
