Vikarie & Timanställd - Bli en stjärna i vårt städteam!
2026-02-24
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Visa alla jobb hos Carolas Hem- & Företagsservice AB i Solna
Vi söker en engagerad vikarie till vårt städteam!
Hos oss på Carolas Städfirma vet vi att glada medarbetare skapar glada kunder. Vi tar hand om varandra och vill ge dig trygga villkor, schyssta förmåner och ett härligt arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Vikariat på ca 20-30 timmar/vecka
Arbete med hemstädning med fokus på detaljer
Möjlighet till fast anställning
Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal
Resersättning
Friskvårdsbidrag, pension och sjukpenning
En arbetsplats där happy kunder = happy medarbetare = happy Carolas
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hemstädning, kontorsstädning och fönsterputs
Har körkort - det är ett stort plus!
Behärskar svenska eller engelska, gärna även spanska
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att göra rent med glimten i ögat
Hos oss blir du en del av ett team där alla trivs, utvecklas och känner sig uppskattade.
Skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att träffa dig! ansokan@carolashemservice.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
mejl
E-post: ansokan@carolashemservice.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carolas Hem- & Företagsservice AB
(org.nr 559127-9798)
Gustav III:s Boulevard 112 (visa karta
)
169 74 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carolas Hem & Företagsservice AB Jobbnummer
9759324