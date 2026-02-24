Vikarie & Timanställd - Bli en stjärna i vårt städteam!

Carolas Hem- & Företagsservice AB / Städarjobb / Solna
2026-02-24


Visa alla städarjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Carolas Hem- & Företagsservice AB i Solna

Vi söker en engagerad vikarie till vårt städteam!
Hos oss på Carolas Städfirma vet vi att glada medarbetare skapar glada kunder. Vi tar hand om varandra och vill ge dig trygga villkor, schyssta förmåner och ett härligt arbetsklimat.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Om tjänsten
Vikariat på ca 20-30 timmar/vecka

Arbete med hemstädning med fokus på detaljer

Möjlighet till fast anställning

Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal

Resersättning

Friskvårdsbidrag, pension och sjukpenning

En arbetsplats där happy kunder = happy medarbetare = happy Carolas

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hemstädning, kontorsstädning och fönsterputs

Har körkort - det är ett stort plus!

Behärskar svenska eller engelska, gärna även spanska

Är noggrann, ansvarstagande och gillar att göra rent med glimten i ögat

Hos oss blir du en del av ett team där alla trivs, utvecklas och känner sig uppskattade.
Skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att träffa dig! ansokan@carolashemservice.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
mejl
E-post: ansokan@carolashemservice.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Carolas Hem- & Företagsservice AB (org.nr 559127-9798)
Gustav III:s Boulevard 112 (visa karta)
169 74  SOLNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Carolas Hem & Företagsservice AB

Jobbnummer
9759324

Prenumerera på jobb från Carolas Hem- & Företagsservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Carolas Hem- & Företagsservice AB: