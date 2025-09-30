Vikarie inom personlig assistans sökes till en glad och aktiv man i Tumba
2025-09-30
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vår kund är en aktiv 28-årig man som har ett stort intresse för sport. Kunden tycker om att hålla sig aktiv genom bland annat dans, promenader, handboll. Nu söker vi en lika aktiv assistent med liknande intressen!
Som assistent hos vår kund behöver du vara behjälplig med ständig tillsyn, motivation och stöttning i alla olika moment i vardagen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Önskvärd erfarenhet: Erfarenhet av autism
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Körkort
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Behovsanställning med möjlighet till visstidsanställning
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Dagtid 07.00-16.30.
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
