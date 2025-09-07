Vikarie i svenska och bibliotekarie med mentorskap, åk 7
2025-09-07
Är du en engagerad lärare som vill göra skillnad för eleverna varje dag? Vi söker nu en lärare i svenska kombinerad skolbibliotekarie som vill arbeta som vikarie och mentor för en årskurs 7-klass under en föräldraledighet VT 2026.Publiceringsdatum2025-09-07Om tjänsten
Som vikarie kommer du att undervisa i svenska på skolan och vara mentor i årskurs 7 tillsammans med en kollega. I rollen ingår även bibliotekarie i vårt skolbibliotek och nära samarbete med lärare i arbetslaget, där vi tillsammans skapar en trygg och stimulerande lärmiljö för våra elever.
Du kommer att arbeta aktivt med skolans vision - att varje elev kan lyckas. Du har en nyckelroll i att stötta och vägleda eleverna, både i lärandet och socialt, samt att vara en trygg vuxen och förebild i deras vardag.Arbetsuppgifter
Undervisning i svenska enligt gällande läroplan.
Mentorskap för en årskurs 7-klass, vilket inkluderar att följa upp elevernas utveckling och ha löpande kontakt med vårdnadshavare.
Ansvar för skolans bibliotek.
Samarbete med kollegor i arbetslaget för att planera och utvärdera undervisningen.
Bidra till en trygg och inkluderande skolmiljö där alla elever kan trivas och utvecklas.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska.
Förmåga att bygga positiva relationer med elever, föräldrar och kollegor.
God kommunikativ förmåga på svenska, i både tal och skrift.
En god insikt och kunskap om skolans styrdokument.
Du är lösningsorienterad och ser möjligheter i ditt arbete.
Om Viljaskolan
Viljaskolan utmärker sig med sitt starkt fokus på trygghet och sitt förstärkt elevhälsoteam. Vi investerar i förebyggande insatser och arbetar systematiskt för att alla elever ska känna sig sedda och lyckas. Vår filosofi är att varje barn har rätt till den bästa utbildningen, oavsett bakgrund.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att vara en del av ett kunnigt och engagerat team.
Goda utvecklingsmöjligheter och en närvarande skolledning.
Kollektivavtal.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat (6 månader) med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Januari 2026Så ansöker du
Är du vår nästa stjärna? Skicka in din ansökan snarast. Vi ser fram emot att välkomna dig till Viljaskolan och tillsammans göra en verklig skillnad för våra elever!
Enligt skollagen (2010:800) är vi skyldiga att kontrollera brottsregistret för alla som ska arbeta inom skolan.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem!
Frågor om tjänsten besvaras av:
Biträdande Rektor Farhang Mati, farhang.mati@viljaskolan.se
Facklig kontakt:
Lisa Loe, lisa.loe@viljaskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbildia AB
(org.nr 559189-3754), http://www.viljaskolan.se
Spadegatan 3 (visa karta
)
424 50 ANGERED Arbetsplats
Viljaskolan Angered Jobbnummer
9496025