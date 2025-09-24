Vikarie i naturkunskap och biologi
2025-09-24
Om Kulturama gymnasium
Kulturama Gymnasium är en fristående gymnasieskola som tillsammans med bl a Kulturamas konst- och kulturutbildningar (YH) och Kulturama Grundskolor har Studieförbundet Medborgarskolan i Stockholmsregionen som huvudman. Kulturama gymnasium Hammarby Sjöstad erbjuder det estetiska programmet med 10 olika profiler och naturvetenskapsprogrammet med tre särskilda varianter inom estetiska uttryck. Våra program är högskoleförberedande och eleverna förbereds för konstnärliga och teoretiska högskoleutbildningar. Eleverna kommer från stora delar av landet för att gå hos oss. De teoretiska, gymnasiegemensamma ämnena tränar eleverna bl.a. i att ha ett vetenskapligt förhållningssätt, att kritiskt granska och att analysera. Lärarna är behöriga och engagerade. Undervisningen bygger på gemensamt arbete med estetiska lärprocesser och lärande bedömning. Eleverna får reflektera kring sitt lärande, arbeta med estetiska uttrycksformer och tillsammans med andra skapa förståelse för såväl sig själva som sin omvärld.
Arbetsuppgifter
Undervisning i naturkunskap och biologi till vikariat som omfattar ca 40%. Du ingår i två olika ämnesslag som träffas regelbundet. Samplanering och sambedömning tillämpas.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig i biologi och naturkunskap för gymnasiet. Du har en god förmåga att leda och organisera undervisningen. Du tycker att arbete med estetiska uttrycksformer är en del av undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och utgår från att alla elever kan lära och utvecklas. Du anpassar undervisningen efter elevernas behov. Du gör eleven delaktig i planeringen och har en god förmåga att utveckla elevens förmåga att lära, både självständigt och i grupp. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap. Du har goda datorkunskaper och använder digitala verktyg i undervisningen.
Personliga egenskaper
Du är självständig och strukturerad och är bra på att planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Du har även en god kommunikativ förmåga, tycker att det är roligt att undervisa och utveckla ditt arbete samt är en god kollega. Har du själv erfarenhet av estetiska uttrycksformer är det en tillgång då det är den gemensamma nämnaren på Kulturama.
Tjänst och omfattning
Omfattning av vikariat är ca 40% med start 3 november 2025. Tjänsten är ett vikariat under höstterminen 2025. Eventuellt kan det bli fråga om en förlängning.
Senast 14 oktober önskar vi din ansökan tillsammans med löneanspråk. Rekrytering kan komma att ske löpande varvid tidig ansökan önskas. Vi är inte intresserade av att få kontakt av extern rekryteringshjälp då vi har valt modell för vår rekryteringsprocess.
Varmt välkommen att söka till oss på Kulturama!
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
