Vikarie - Kundtjänst och Tågstäd i Borlänge
Sodexo AB / Städarjobb / Borlänge Visa alla städarjobb i Borlänge
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Är du den vi letar efter?
För att trivas som medarbetare hos Sodexo bör du gilla ett varierande och ibland utmanande arbete.
Vi söker en medarbertare till vårat uppdrag i Borlänge där vi bedriver hittegodsverksamhet och tågstäd för VR .
Vi söker nu en kollega som kan vikariera som kundtjänstmedarbetare och tågstädare. Du kommer ha varierande arbetsuppgfiter där du både kommer städa tåg och hantera hittegods. Du kommer utföra snabba städningar på tåg och ta emot hittegods, registrera, matcha och lämna ut alternativt skicka föremål till kund samt svara i telefon under våra öppettider.
Arbetet kan stundtals hålla högt tempo och kräver att man kan prioritera och lösa olika uppgifter parallellt med varandra med stor noggrannhet.
Tiderna innefattar dagtid mån-fre, med möjlighet till utökning av jobb på kvällar och helger om intresse finns.
Tjänsten är tidsbegränsad och gäller ett vikariat, men kan eventuellt förlängas om behov finns.
Vi sätter stort värde på en god servicekänsla hos våra medarbetare. Med det menar vi att du förutom att utföra dina arbetsuppgifter även kan hantera möten med olika människor, är lyhörd för kundernas behov och att du kan bjuda på ett leende även när det är mycket att göra.
Förutsättningar för tjänsten:
• Genomgått grund- och gymnasieskola
• Goda kunskaper i svenska - både tal och skrift
• Vara noggrann, punktlig och flexibel
• Datorvana
Det är extra plus om du:
• Har tidigare erfarenhet att arbeta med service och kundmottagande
• Tidigare erfarenhet av städning eller lokalvård.
Observera!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg ReachMee. Frågor om tjänsten kan du däremot mejla till: Malin.forsberg@sodexo.com
Välkommen med din ansökan! Vi vill gärna ha den snarast men behöver den senast den 31 Oktober 2025
Vi har kollektivavtal med SEKO-spår.
Alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Kontakt
Arbetsledare
Malin Forsberg malin.forsberg@sodexo.com 0765024089 Jobbnummer
9528106