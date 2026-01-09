Vikariat- legitimerad Fysioterapeut till kontor Hälso- och sjukvård
2026-01-09
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Är du en engagerad fysioterapeut som brinner för att hjälpa människor återfå sin rörlighet och livskvalitet? Vill du vara en del av ett kompetent och passionerat vårdteam där du får utvecklas och göra verklig skillnad för dina patienter? Vad roligt! Tillsammans arbetar vi för en helhetssyn kring patienten och gör Gävle hälsofrämjande.
Gävle kommun har samlat all legitimerad personal inom ett kontor, kontor Hälso- och sjukvård. Vi söker nu en vikarierande fysioterapeut medans vår ordinarie kollega går hem på lite föräldraledighet.
I din roll som fysioterapeut kommer du vara ansvarig för att bedöma, planera och genomföra fysioterapeutiska behandlingar för patienter med olika behov. Du kommer att arbeta förebyggande, och med rehabiliterande, habiliterande och kompensatoriska åtgärder inom hemsjukvård och på vård- och omsorgsboenden.
Som fysioterapeut kommer du samarbeta och ingå i ett team runt omsorgstagaren tillsammans med andra befattningar, såsom arbetsterapeut, sjuksköterska och annan professionell vårdpersonal. Du kommer handleda, instruera och ha utbildningsinsatser till annan personal.
Vi ser fram emot att välkomna en kompetent fysioterapeut som delar vår passion för att skapa en positiv inverkan på människors liv och bidra till en framstående vårdmiljö.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan idag! Varmt välkommen! Tjänsterna är förlagda till dagtid. Tjänsten är ett vikariat fram till den sista januari 2027.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Körkort och körvana är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Arbetet som fysioterapeut är omväxlande vilket ställer krav på att du anpassar ditt syn- och förhållningssätt till ändrade omständigheter och kan omsätta givna riktlinjer från beslut till handling. Du ska arbeta och ha en helhetssyn kring patienten och att du har en genuin empati gentemot våra patienter.
För att lyckas i din roll har du en positiv inställning till att arbeta i team tillsammans med andra befattningar inom vårdteamet, där du bidrar med egna idéer och argument. Att förstå andra människors livssituation är självklart för dig då du inger förtroende, skapar tilltro och tillit. Vi kommer att erbjuda mentorskap och handledning för att du ska lyckas i din roll hos oss.
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och kompetent fysioterapeut till vårt team för att tillsammans fortsätta att erbjuda högkvalitativa vårdtjänster till våra patienter. Tjänsten är ett vikariat fram till den sista januari 2027.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
