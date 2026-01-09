Vikariat- Legitimerad förskollärare till förskolan Tre Kronor
Alexanderskolan Östermalm AB / Förskollärarjobb / Nacka Visa alla förskollärarjobb i Nacka
2026-01-09
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alexanderskolan Östermalm AB i Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Alexanderskolan söker legitimerad förskollärare till vår förskola Tre Kronor i Nacka då en av våra förskollärare ska gå på föräldraledigt. Vikariatet förväntas vara cirka 1,5 år med möjlighet till förlängning alternativt tillsvidare. Förskolan som befinner sig på Kvarnholmen har nio avdelningar fördelade i två hus och har flera naturliga gårdar att tillgå.
Vi söker en förskollärare med stort intresse och engagemang för förskolans pedagogiska verksamhet, där du förväntas vara trygg i att leda andra och dig själv framåt. Som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget att verksamheten planeras, följs upp och utvärderas i relation till förskolans uppdrag.
Du arbetar med att skapa en stimulerande och utmanande utbildning och undervisning där alla barn ska kunna delta utifrån sina olika förutsättningar. Du är positiv, flexibel, har god samarbetsförmåga, är kreativ samt engagerad. Med ett medvetet förhållningssätt utifrån förskolans styrdokument skapar du förutsättningar för barnens utveckling, lärande, delaktighet och inflytande. Du ansvarar för att driva förskolans värdegrundsarbete, systematiska kvalitetsarbete, har god förmåga och kännedom om pedagogisk dokumentation. Digitala verktyg ska kunna användas som en del i att dokumentera barnens lärprocesser. Du har ett professionellt förhållningssätt och bemötande gentemot barn, vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en förskoleverksamhet där såväl pedagoger som barn trivs, där vi möter varandra med omtanke och respekt och där vi tillsammans med barnen skapar vär(l)den. Vi tar inspiration från Montessoripedagogiken gällande barn- och kunskapssyn där vi utgår från "det kompetenta barnet".
Vi erbjuder dig en arbetsplats med personlig utveckling, pedagogisk handledning, pedagogisk lunch, friskvård samt ett inspirerande arbete tillsammans med engagerade kollegor.
Du behöver ha en mycket god svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och legitimation en förutsättning för anställning. Sökande utan adekvat utbildning kommer inte att beaktas.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss samtal från annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: erika.klingemo@alexanderskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alexanderskolan Östermalm AB
(org.nr 556857-3868)
Tre Kronors Väg (visa karta
)
131 31 NACKA Arbetsplats
Alexanderskolan, Förskolan Tre Kronor Jobbnummer
9675665