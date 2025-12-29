Vikariat- leg. sjuksköterska till nattjouren
2025-12-29
Vill du ha ett fritt och självständigt arbete? Gillar du att arbeta med varierande, meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter? Sök då denna tidsbegränsade anställning som legitimerad sjuksköterska till vår nattverksamhet inom sektionen hälso-och sjukvård vid Omsorgsförvaltningen i Falu kommun.
Vi erbjuder en omväxlande och stimulerande arbetsplats, där vi arbetar i team och med patienten i fokus. Vi är ett gäng glada och positiva kollegor som värnar om en god arbetsmiljö och stolthet i vårt dagliga arbete.
Omsorgsförvaltningens arbete bygger på en gemensam värdegrund där trygghet är ett centralt begrepp i arbetet tillsammans med den enskilde patienten. I varje möte med den enskilde ska Omsorgsförvaltningens verksamheter kännetecknas av ett bemötande som säkerställer respekt, integritet, självbestämmande, gott bemötande, kontinuitet och inflytande för den enskilde.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete på en arbetsplats med hög kompetens, ett bra arbetsklimat och med stort engagemang. Låter detta som något för dig? Välkommen att söka tjänsten hos oss!
I arbetet som nattsköterska ska du kunna prioritera och göra bedömningar av patientens tillstånd och behov av vårdnivå. Detta innebär att under din tjänst på natten ansvarar för bedömning och behandling tillsammans med kollega, av de akuta omvårdnadsbehov och sjukdomstillstånd som uppstår hos patienten. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är legitimerad sjuksköterska
• Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
• B körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, trygg i din yrkesroll och som tycker om att arbeta såväl självständigt som i team. Arbetet som nattsköterska är spännande, utvecklande och ett givande arbete. För att trivas i tjänsten ser vi också att du behöver vara flexibel för att kunna hantera oförutsedda händelse, samt att du har lätt för att samarbeta utifrån ditt lösningsfokuserade förhållningssätt.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper, både för att du ska trivas hos oss och bli så trygg som möjligt i din sjuksköterskeroll.
Meriterande kvalifikationer
• Specialistutbildning med inriktning distriktssköterska, vård av äldre, palliativ vård, psykiatri, eller annan relevant utbildning
• Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen för denna tjänst
• God vana av IT-baserade journalsystem
• Det är också meriterande om du har arbetat som sjuksköterska under minst ett års tid
Anställningsvillkor
Vi utlyser en tidsbegränsad anställning på heltid på ca. ett år med tillträde enligt överenskommelse. Schemalagd arbetstid, 34,33 timmar/vecka, med pass kl. 16-05 och 18-07 fördelat på vardagar och helger.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas omanställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget via polisens hemsida.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
