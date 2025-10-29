Vikariat Vt 2026 Unik Barnskötartjänst Med Fokus På Musik, Ljud Och Rörelse
Bild & Begrepp AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bild & Begrepp AB i Stockholm
Vi är en liten härlig och kreativ förskola med miljömedvetenhet som ligger i ett vackert villaområde i Mälarhöjden. Vi har en stor gård och använder oss också av skogsområden och parker i närmiljön för olika aktiviteter. Du är driftig, ansvarsfull, engagerande och kan se både detaljer och helheter och är bra på att organisera lärsituationer. Du förstår skapandets och lekens centrala roll för lärande och utveckling. Du är lekfull och lika nyfiken som de barn du ska utforska tillsammans med.
Våra profilområden är kreativiteten/leken som lärandemotor och verktyg för utforskande, demokrati och ett starkt miljöfokus. Vi har två specialtjänster på förskolan - en ateljerista med fokus på det visuella och en med fokus på det audiella.
Vi söker nu dig som vill vikariera för vår föräldralediga barnskötare och vara med oss och jobba projektinriktat med barnen och lyfta musiken och ljuden i våra temaarbeten. Vi har en stor samling olika analoga instrument som barnen älskar att utforska på olika sätt. Om du kan spela något instrument är det toppen men annars så utforskar vi hur instrumenten låter tillsammans med barnen och kan ta hjälp av musikvideos med professionella musiker där vi lär oss mer om hur olika instrument kan låta i ett sammanhang. Vi har tidigare jobbat mycket med elektronisk musik och musikskapande i appar. Ljuden runt omkring oss är spännande att lyfta upp och fundera vidare kring. Ljud och rörelse hänger nära samman och ljud- och musiklekar skapar glädje hos alla. Dramaleken är också ett syskon till ljudleken...
Du känner att barnen är det viktigaste och som tycker att det är spännande att utforska och skapa saker tillsammans med barnen. Tycker du att miljöfrågor är viktiga och att naturen är en rik miljö för lärande och dessutom har erfarenhet av att arbeta Reggio Emilia-inspirerat så är det kanske dig vi söker.
Vi jobbar åldersblandat med barnens val och här ansvarar vi pedagoger för att barnen kan välja mellan att arbeta med temat inom olika områden; matematik/naturkunskap, skapande och musik/rörelse. När vi inte har barnens val finns miljöerna och materialen i de olika rummen tillgängliga för barnens eget utforskande och skapande. Såväl den pedagogiska miljön som pedagogernas kompetenser är tänkta att vara kompletterande så att barnen får ta del av våra samlade erfarenheter och förmågor och en rik lärmiljö. Två förmiddagar i veckan arbetar vi med vår basgrupp (ca 6 barn) för att fånga upp gruppens lärande och även kunna jobba vidare med de enskilda barnens utveckling. Du håller utvecklingssamtal för din basgrupp (vi förbereder dock dessa tillsammans i personalgruppen) och planerar för aktiviteter inom olika läroplansområden som alla barnen kan välja. Inne eller ute. Det finns stor frihet att utforma innehållet i tjänsten själv och använda de intressen du själv har i aktiviteter med barnen.
Läs mer om hur vi jobbar på: http://forskolan.bild-tanke.org
Tillträde snarast.
Vid frågor ring:
Rektor Elin Stenudd 0709-993577 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ansok@bild-tanke.org Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bild & Begrepp AB
(org.nr 556935-7543), http://forskolan.bild-tanke.org
Hägerstensvägen 301 (visa karta
)
129 41 HÄGERSTEN Kontakt
Rektor
Elin Stenudd elin@bild-tanke.org 0709993577 Jobbnummer
9580631