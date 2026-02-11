Vikariat Tyskalärare i kombination med annat ämne på resurskola
2026-02-11
Vi söker legitimerad tyskalärare till Lunaskolan Södra. Hos oss får du möjlighet att arbeta i små och resurstäta undervisningsgrupper med eleven i fokus. Våra verksamheter drivs med hög kvalitet och kännetecknas av ständig utveckling. Vi lägger stort fokus vid kontinuerlig kompetensutveckling för att främja lärande. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga läraruppgifter samt mentorskap.
Våra arbetsplatser erbjuder dig en trygg och välkomnande miljö, där medarbetarnas höga kompetens och stora engagemang främjar elevernas utveckling. Du kommer till en miljö som är tillåtande, utmanande och kreativ. Vi är på väg in i en ny digital era och erbjuder goda förutsättningar för behovsanpassat lärande.Publiceringsdatum2026-02-11Bakgrund
För att du ska trivas hos oss tror vi att du är driven och nyfiken med en stor vilja att fortsätta utvecklas. Du ska se utmaningar som möjligheter och du sätter alltid eleverna främst. Du tror på alla elevers rätt att utvecklas så långt det är möjligt. Det är en självklarhet för dig att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
Förväntningar
Du är självständig, flexibel och lösningsfokuserad. Du har en god förmåga att skapa, upprätthålla och utveckla relationer genom ett lågaffektivt arbetssätt. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du är prestigelös och tror på samarbete i syfte att utveckla och utvecklas. För dig, precis som för oss, är det viktigt med goda och förtroendefulla relationer till både ledning, kollegor, vårdnadshavare och elever. Du delar våra värderingar Framåt, Tillsammans med Hjärta och Klokhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare. Du har god datorvana och kunskap om Microsoft Office 365. Du använder gärna digitala resurser och ser vad en mer digital arbetsmiljö tillför. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och brinner för skolutveckling.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Mer om tjänsten
Varaktighet: Vikariat f-ledighet
Omfattning: sysselsättningsgrad i 80 %
Lön: Individuell lön
Tillträde: April 2026
Sista ansökningsdatum: 20260228. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Kontakt: Vid frågor om tjänsten, kontakta Charlotta Nylén Peace (biträdande rektor) eller Helena Sandén (Rektor)charlotta.nylen-peace@up.se helena.sanden@up.se
Före anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
