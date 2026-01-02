Vikariat till snickeriet Hjalmar Brantings väg daglig verksamhet
2026-01-02
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som erbjuder meningsfull sysselsättning, utveckling och social gemenskap utifrån varje deltagares behov och önskemål.
Vi söker en medarbetare för ett vikariat i snickeriet på daglig verksamhet, Hjalmar Brantings väg. Verksamheten är stor och har flera inriktningar, bland annat trädgård/fix, kreativt återbruk och snickeri.
Som handledare arbetar du både i grupp och individuellt. Du är drivande i att skapa delaktighet och självständighet för deltagarna. I rollen som stödassistent/stödpedagog arbetar du med ett pedagogiskt förhållningssätt, planerar och genomför stödinsatser och aktiviteter som främjar deltagarnas utveckling.
Vi arbetar lösningsfokuserat och strävar efter att inspirera deltagarna till en aktiv vardag. Arbetet kräver samarbete med kollegor, boendepersonal och andra professioner. Verksamheten är föränderlig, vilket innebär att grupper och uppdrag kan variera beroende på deltagarnas behov. Du förväntas bidra med kompetens och vara drivande i metod- och kvalitetsutveckling.
För en anställning i Landskrona Omsorg ska du uppvisa utdrag ur belastningsregister i ett obrutet kuvert. Det utdrag du skall beställa heter Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret.
* Gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet eller barn- och fritid.
* Gärna eftergymnasial utbildning, yrkeshögskola eller högskoleutbildning med inriktning mot funktionshinderområdet.
* Erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet.
* Intresse och kunskap inom träslöjd/snickeri samt erfarenhet av praktiskt arbete i snickeri.
* Pedagogisk förmåga och tålamod för att vägleda både i snickeriarbetet och i sociala situationer.
* Förmåga att anpassa bemötande utifrån individuella behov.
* Meriterande: kunskap om lågaffektivt bemötande.
* Trygg i rollen som handledare, professionell och engagerad.
* God samarbetsförmåga och vana att planera och strukturera verksamhet tillsammans med kollegor.
* Datorvana (dokumentation sker i Lifecare).
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* Körkort är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
