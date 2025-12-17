Vikariat till funktionsstöd (FS) och äldreomsorg (ÄO) sommarperioden 2026
Bollnäs Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bollnäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Bollnäs
2025-12-17
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Även i år har socialförvaltningen beslutat att arbeta med bonus för vikarier som arbetar Sammanhängande åtta veckor under sommaren.
Detta innefattar att de som väljer att arbeta på ett ytterområde får 10 000 kr extra efter avslutat vikariat. De som arbetar centralt får 8 000 kr extra efter avslutat vikariat.
Sommarvikariat inom Socialförvaltningen
Vill du ha ett sommarjobb där du gör skillnad för andra och samtidigt får värdefull erfarenhet? Socialförvaltningen söker nu semestervikarier till våra verksamheter inom Funktionsstöd (FS) och Äldreomsorgen (ÄO), både hemtjänst och särskilda boenden.
Vårt uppdrag är att hjälpa människor som behöver stöd och hjälp i olika former. Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv. Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet varierar beroende på verksamhet, men gemensamt är att du möter människor som behöver stöd i olika delar av livet. Arbetet är omväxlande och bjuder på många spännande möten med intressanta människor, där du arbetar utifrån varje persons individuella behov och bidrar till både trygghet och självständighet.
Hemtjänst
Inom hemtjänsten stöttar du personer som bor hemma men som behöver hjälp i vardagen på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara:
- städning, tvätt och andra hushållssysslor
- inköp och ärenden hjälp med måltider
- personlig omvårdnad, som hygien, klädsel och toalettbesök
- tillsyn och socialt stöd
Särskilt boende
På särskilda boenden arbetar du med personer som behöver stöd och omvårdnad dygnet runt. De som bor här har ofta större omvårdnads- och tillsynsbehov. Du kan bland annat arbeta med:
- personlig omvårdnad under olika delar av dygnet
- stöd vid förflyttningar och vardagliga aktiviteter
- enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering
- trygghetsskapande insatser och dokumentation enligt rutiner
Här är du en del av ett team som tillsammans skapar en trygg miljö.
Funktionsstöd
Inom Funktionsstöd arbetar du med personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring. Stödet kan vara allt från social vägledning till hjälp vid olika funktionsnedsättningar och ges enligt LSS och Socialtjänstlagen (SoL). Arbetet kan ske inom gruppbostad, personlig assistans, korttidshem för barn och unga, stödboende för ungdomar samt socialpsykiatriska boenden och boendestöd.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
- stöd i personlig omvårdnad
- hjälp med att strukturera och genomföra vardagsaktiviteter
- socialt stöd, samtal och motivering
- stöd vid fritidsaktiviteter och delaktighet
- dokumentation och arbete utifrån genomförandeplaner Anställningsvillkor
- Vikariat under juni, juli och augusti
- Arbetstid dag, kväll, helg och natt beroende på verksamhet
- Freja eID används i vissa arbetsmoment
- Belastningsregister kommer att begäras
Ett sommarjobb som betyder mycket!
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du både utvecklas och gör nytta. Det är ett bra sätt att få erfarenhet inför framtida studier eller jobb inom vård, omsorg eller socialt arbete - och du blir en viktig del av någons vardag.
Välkommen att söka sommarvikariat inom Socialförvaltningen. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Kontakt
Elin Larsson 0278-25093 Jobbnummer
9650943