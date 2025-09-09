Vikariat speciallärare till Lundbyskolans anpassade grundskola
2025-09-09
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Välkommen till Lundbyskolan 7-9, en plats för gemenskap, lärande och utveckling! Kul att just du vill bli en del av en nystartad organisation i vår nybyggda skola. Skolan ligger centralt på Hisingen och kommer på sikt att ha plasts för totalt 630 elever i åk 7-9 och 30 elever som går i den anpassade grundskolan 7-9.
Vi söker nu en speciallärare till vår anpassade grundskola som består av fyra klasser. Tjänsten är ett längre vikariat för en kollega som går på föräldraledighet. I rollen som speciallärare leder du undervisningen samt arbetar direkt med eleverna i undervisningssituationer. Du skapar en trygg lärandemiljö genom att vara lyhörd inför elevernas individuella förutsättningar och behov. Utöver undervisningen ansvarar du för planering, utförande, utveckling och utvärdering som utformas tillsammans med övriga lärare och elevassistenter. Kvalifikationer
Formella kompetenser
Du är legitimerad lärare och speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning för undervisning i anpassad grundskola. Alternativt har du en lärarexamen och erfarenhet av att undervisa elever i behov av stöd och är intresserad av att vidareutbilda dig till speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Du har erfarenhet av arbete i kursplaner mot ämnesområde, AKK samt kunskap om tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Personliga kompetenser
Som person har du förmåga att samarbeta, utföra uppgifter och organisera arbetet tillsammans med andra för att bidra till en trygg lärandemiljö för eleverna. Du har en drivkraft i att skapa engagemang och delaktighet samt förmåga att motivera andra, såväl elever som elevassistenter för att skapa bästa förutsättningar för lärande.
Tjänsten kräver även att du är flexibel med god bedömnings- och anpassningsförmåga. Du har en god utvecklad analytisk förmåga och kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Slutligen är du trygg och kan balansera krav samt behålla lugnet i svåra situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du ingå i vårt arbetslag och tillsammans med kollegor utveckla verksamheten är du välkommen att söka dig till oss.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HC276189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Merja Uotila merja.uotila@grundskola.goteborg.se 073-666 96 71 Jobbnummer
9500231