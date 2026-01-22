Vikariat som verksamhetschef för arbetsintegrerat socialt företag
2026-01-22
Ledigt vikariat 100% som verksamhetschef för arbetsintegrerande socialt företag i Malmö/Lund
Stilla-Koncernen ekonomisk förening har drivit Vindstilla- cafe & mötesplats, ett café och mötesplats på Malmö Högskola sedan hösten 2012. Vindstilla har flyttat till ny lokal på Kvarnby Folkhögskola och har under januari 2026 startat en ny verksamhet i Lund. Det förekommer utöver detta upphandlingar i närtid. Caféet erbjuder i dagsläget frukost, fika, lunch samt catering. Utöver café verksamheten har vi också några medarbetare som sysslar med trädgårdsskötsel på deltid.
Syftet med Stilla-Koncernen är att främja återgången till arbetslivet för människor med psykisk ohälsa som haft svårt att etablera sig på öppna arbetsmarknaden. Fontänhuset Malmö som arbetar med psykosocial arbetsrehailitering har vi tät kontakt med och vi anställer primärt våra medarbetare från Fontänhuset Malmö. Vi erbjuder arbetsträningsmöjligheter, praktik och anställningar för personer med psykisk ohälsa utifrån där de är. Målet är att skapa en arbetsplats som både ger en inkomst såväl som stödjer individen i sin integration och personliga utveckling.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande verksamhetschef kommer du ha en arbetsledande roll och vidareutveckla driften av Vindstilla - café & mötesplats ihop med medarbetarna och deltids arbetsledare. Det finns en verksamhetsledare sedan innan i företaget som arbetar övergripande och du kommer arbeta parallellt med denna person tills denne går på föräldraledighet. Du kommer arbeta som arbetsledare i vår Lund verksamhet ihop med medarbetarna men också ha ett verksamhetsansvar samt besöka vår verksamhet i Kvarnby Malmö. Du kommer ha ansvar att rapportera till styrelsen, ekonomiansvar, skriva bidragsansökningar, marknadsföring, jobba ihop med personalgruppen i verksamheten, personalansvar samt ett övergripande ansvar för verksamheten.Kvalifikationer
Du som söker bör ha en adekvat högskoleutbildning som beteendevetare, socionom, arbetsterapeut, yrkes- och studievägledare eller liknande.
Du bör ha:
• kunskap och erfarenhet av att arbeta med människor med psykiska funktionshinder
• kunskap om det svenska socialförsäkringssystemet
• gärna kunskap om socialt företagande
• arbetat med myndighetskontakter samt ansökningar av bidragsmedel
• ledaregenskaper. Du bör ha minst 3 års erfarenhet av detta
• kunskap och erfarenhet av att driva och utveckla café och restaurangverksamhet. Du bör minst ha arbetat 5 år i branchen
För att trivas hos oss behöver du ha lätt för att skapa relationer och du tycker att det är viktigt att samarbeta och samverka såväl internt som externt, du är tycker om att arbeta praktiskt inom service och försäljning, samt att delta i och utveckla nätverk.
Du har ett starkt engagemang för människor som bygger på en humanistisk och positiv grundsyn.Övrig information
Intervjuer är planerade att hållas i februari och startdatum efter överenskommelse men gärna i februari/mars 2026.
Det är en merit om du innehar B-körkort samt bil, dock är det inget krav.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: rekrytering@vindstilla.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarierande verksamhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stilla-Koncernen ekonomisk fören Arbetsplats
Stilla-Koncernen ekonomisk förening Kontakt
Verksamhetschef
Andrea Ellingsen Larsson andrea.ellingsen.larsson@vindstilla.com 076-0250754 Jobbnummer
