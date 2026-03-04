Vikariat som underläkare till rehabiliteringsmedicinska avdelningen
Utvecklande underläkarjobb inom rehabiliteringsmedicin.
Rehabiliteringsmedicinska avdelningen i Östersund tillhör Region Jämtland Härjedalen och är en av flera verksamheter inom område HNR - Hjärta, Neurologi och Rehabilitering. Vi bedriver medicinsk rehabilitering, smärtrehabilitering i programform och här finns också reumatologmottagningen. Vi bedriver både öppen- och slutenvård. Slutenvårdsavdelningen har 16 fasta vårdplatser.
Vi har många välfungerande team med läkare, neuropsykologer, logopeder, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och sekreterare. Många medarbetare på kliniken har både lång erfarenhet och hög kompetens. Några av våra diagnos och symtomspecifika team är ryggmärgsskadeteamet där vi har uppföljningsansvaret för hela regionen, tonusteamet där vi bedömer och behandlar med boutoliomtoxin och träning, protesteamet där vi bedömer och utför rehabiliterande träning efter protesförsörjning. Kliniken har ett brett patientunderlag inom neurologisk rehabilitering och kompetenta medarbetare i samtliga team.
I läkargruppen arbetar just nu 3 specialister, 3 ST-läkare och 1 underläkare. Klinikens studierektor bevakar och tillgodoser ST-läkarnas utbildningsbehov, till exempel i relation till sidotjänstgöring utanför den egna regionen.
Du blir en del i en engagerad läkargrupp som har ett positivt klimat, är drivande och ansvarstagande.
Vår verksamhet finns ca 2.5 km från Östersunds sjukhus. Läget nära skog och Östersunds vintersportstadion - med skid- och löparspår erbjuder både patienter och anställda en fin utemiljö med möjlighet till träning.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Arbetet som läkare på rehabiliteringsmedicinska avdelningen innefattar att aktivt delta i och föra patientens rehabiliteringsprocess framåt i samarbete med övriga teamet. Sedvanliga läkaruppgifter, så som att se över patientens sjukrivning, tillhandahålla recept och uppdatera medicinlista, bedöma patientens förmågor, patientens möjligheter till egenvård samt handlägga eventuella invärtesmedicinska komplikationer.
Jourtjänstgöring ingår inte.Kvalifikationer
Läkarexamen eller legitimerad läkare. Språkkunskaper i svenska på C 1-nivå. Du är läkare i början av din karriär med ett intresse för rehabiliteringsmedicin, erfarenhet och intresse av att arbeta med rehabilitering är meriterande. Vi värdesätter om du är flexibel, har lätt att samarbeta, kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter och arbeta självständigt under handledning. Du arbetar både i team och enskilt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
