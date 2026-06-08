Vikariat som Supportspecialist till Regionservice Servicecenter
Region Örebro län / Supportteknikerjobb / Örebro Visa alla supportteknikerjobb i Örebro
2026-06-08
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du en person som vill leverera fantastisk kundservice och arbeta i team, då är vi kanske rätt plats för dig!
Servicecenter är en avdelning inom Område Shared Service Center som består av ca 180 medarbetare. I Servicecenter tar vi emot felanmälningar, beställningar samt ger support och förmedlar ärenden inom IT, vård- och administrativa system, fastighetsfrågor, telefoni, städ och transport. Till oss kommer också alla medarbetare och kommunanställda för att få sitt eTjänstekort utfärdat.
Avdelningen består av enheterna Första linjen och eTjänstekort, IT- och telefonisupport samt Systemsupport. Gemensamt för oss är vår mycket höga serviceanda. Ett gott bemötande och en bred kunskap om Region Örebro län som helhet kännetecknar vårt glada gäng. Mer information om Servicecenter finns på Region Örebro läns webbplats.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i Servicecenters kompetensgrupp eTjänstekort och tillsammans med dina kollegor ser du till att verksamheten fungerar på ett optimalt sätt.
Många av våra kunder besöker oss i Servicecenter men vi ger även support via telefon och ärenden. Arbetet innebär att du kommer att arbeta såväl individuellt som i grupp.
Tillsammans med övriga medarbetare, enhetschefer samt avdelningschef i Servicecenter arbetar vi med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.
Gruppens arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Hantera passersystem, fotografera och lämna ut eTjänstekort, reservkort och passerkort.
Ta emot felanmälningar, beställningar och förfrågningar rörande bl.a. eTjänstekort och inpassering
Vara objektspecialister i Region Örebro läns olika säkerhetssystem.Kvalifikationer
Du skall ha lägst gymnasial utbildning och ha minst ett års arbetslivserfarenhet från kundservice eller supportverksamhet via telefon eller besök. Vi ser gärna att du sedan tidigare har erfarenhet från arbete inom säkerhetsområdet. Det är meriterande om du arbetat med identitetshantering och säkerhetssystem.
Vi söker dig med en stor drivkraft, ett lösningsorienterat fokus, vilja att utvecklas och som har en stark känsla för service och säkerhet. Du trivs med att ha kundkontakt och att arbeta i ett högt tempo.
Det är meriterande om du tidigare deltagit i praktisk samtals- och bemötandeträning. Du utrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi är övertygade om att mångfald i alla avseenden berikar verksamheten. Du har hög respekt för andra människor och vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig informationTillträde
Augusti/ enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2026:080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Regionservice Örebro Kontakt
Facklig företrädare, Vision:
Isabell Karlsson 019-602 27 55 Jobbnummer
9951473