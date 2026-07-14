Vikariat som personlig assistent till ung kvinna i Kalmar
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-07-14
, Mörbylånga
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, Nybro
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, Mörbylånga
, Borgholm
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eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som vikarierande personlig assistent
Nu söker vi en kvinnlig personlig assistent i åldern 20-60 år till vår kund som bor centralt i Kalmar.
Detta är ett vikariat och startdatum är ännu inte helt fastställt, men omkring mitten av november är troligt. Fördel om man kan börja innan och hoppa in vid ledigheter eller om någon är sjuk.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Vara vår kund behjälplig med allt i hennes vardag, så som matsituationer, hygien, förflyttning, skötsel av hemmet, aktiviteter mm
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Ett plus om du jobbat inom vård tidigare
Du behöver vara lugn, trygg, varm och omhändertagande
Ha lätt för att samarbeta med kollegor då det är dubbelbemanning hos kund
Vara nyfiken och intresserad av att kunna göra skillnad i vardagen för vår kund
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Till en början behovsanställning som kan leda till ett vikariat
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Varierande dag, kväll och natt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 260814
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Linda Eliasson
010-130 30 06 linda.eliasson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066072-2100531". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Ölandsgatan 22 (visa karta
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392 31 KALMAR Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10002811