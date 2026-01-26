Vikariat som leg djursjukskötare alt djurvårdare nivå 2 till Rimbo
2026-01-26
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Är du en driven legitimerad djursjukskötare som tycker om administration? Ta chansen att jobba inom en unik och varierande verksamhet där du får vara med och göra skillnad.
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Vi söker nu en driven djursjukskötare alternativt djurvårdare till vår mottagning i Rimbo
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som djursjukskötare/djurvårdare innebär kundkontakter, som exempelvis tidbokningar, kundtelefon, inlägg på Facebook, samt kundmail. Utöver detta ingår praktiska delar så som disk, städ, tvätt, kassahantering, foderförsäljning samt assistans på vår mottagning.
Du arbetar som en del av vårt arbetslag tillsammans med veterinärerna för att driva och utveckla vår verksamhet. Vår vardag är omväxlande och variationsrik, där ingen dag är den andra lik, vilket innebär att det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar både för kollegor och kunder. I dina arbetsuppgifter ingår även att vara med och inventera samt sammanställa inventeringen, detta sker två ggr/år.
Vi arbetar prestigelöst, har en lärande kultur och ser kompetensutbyte som självklart. Som en del av vårt team kommer du att arbeta i en miljö där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Vi eftersträvar en arbetskultur där alla känner sig delaktiga och uppskattade. Tillsammans jobbar vi för att utveckla både verksamheten och oss själva - samtidigt som vi har kul på vägen!Kvalifikationer
Vi söker dig med stort engagemang för både djursjukvård och det administrativa arbetet. För att passa i rollen bör du vara van att självständigt planera, strukturera och prioritera arbetet efter verksamhetens behov. Såväl intern som extern kommunikation är en viktig del då du kommer ha en samordnande roll. Du trivs i en tillvaro där ingen dag är den andra lik och med ett arbete som många gånger är händelsestyrt. Vi vill att du har stor förmåga att ge god service och att bygga och vårda kundrelationer samt relationer till kollegor. Vi fäster stor vikt vid datorkunskap, administrativ effektivitet, god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete med administration, med fördel inom djursjukvård eller annat vårdområde. B-körkort är ett krav då du behöver kunna köra våra tjänstebilar i tjänsten.
Meriterande är god kännedom om Distriktsveterinärerna.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
