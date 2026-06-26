Vikariat som lärare i spanska på Lyrfågelskolan 7-9
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2026-06-26
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Lyrfågelskolan är belägen i östra delen av Trollhättan och är en F-9 skola. På skolan har vi drygt 1050 elever och skolan är indelad i tre enheter F-3, 4-6 och 7-9.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete på Lyrfågelskolan kommer du att undervisa eleverna i spanska från årskurs 6 till 9, mentorskap kan komma att ingå i tjänsten. Tillsammans med övriga lärarkollegor kommer du att delta i utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att skapa goda lärandemiljöer för eleverna.
Du arbetar i en stimulerande miljö i nära relation med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en trygg vuxen med ett tydligt förhållningssätt och där elevperspektivet genomsyrar din undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig/legitimerad lärare i spanska. Du ska ha en god pedagogisk och social kompetens samt vara väl förtrogen med grundskolans styrdokument och ha förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar.
Vi vill att du har en positiv syn på uppdraget och ser det som en styrka att arbeta i arbetslag. Du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation, mål och resultat. Vi ser att du är flexibel i ditt arbetssätt och har god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Anställningsinformation
Anställningen är ett vikariat under höstterminen. Anställningstiden kan komma att förlängas. Intervjuer kommer att ske kontinuerligt under ansökningsperioden.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Sveriges Lärare 0520-497012 Jobbnummer
9979947