Vikariat som kommunjurist till juridik- och kanslienheten i Nacka kommun!
Nacka kommun / Juristjobb / Nacka Visa alla juristjobb i Nacka
2026-01-07
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av juridik- och kanslisenheten och bidra till att vi är bäst på att vara kommun? Sök då vikariatet som kommunjurist!
Ditt uppdrag
I juridik- och kanslienhetens uppdrag ingår att lämna juridiskt stöd till samtliga nämnder och kommunfullmäktige, att ansvara för en samlad ärendehanteringsprocess och beslutsstöd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt att svara för kvalitativa utredningar vid besvarandet av bland annat remisser och motioner. Vi är i dagsläget cirka 35 medarbetare som nu söker en vikarie för en av våra kommunjurister under cirka 1 år.
Vi har behov av en kommunjurist med humanjuridisk inriktning med fokus på skoljuridik och socialrätt. I uppdraget ingår bland annat att stärka och stödja handläggare i juridiska frågor, hålla i utbildningar samt att företräda kommunen i domstol. Det omfattar både arbete i enskilda individärenden som mer övergripande ärenden i nämnd.
Tjänsten som kommunjurist är omväxlande och innebär många kontaktytor, både internt och externt. Du utgör det naturliga expertstödet till förtroendevalda och medarbetare inom dina ansvarsområden. Rollen innebär att du är en del av en "fullservicebyrå" tillsammans med övriga kommunjurister med högt renommé och mycket gott samarbete och gemenskap.
Är det här du?
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete samt har en juridisk bredd som innebär att du har lätt för att ta dig an nya frågeställningar.
Du har alltid uppdragsgivarens behov i fokus och levererar värdefulla lösningar i enlighet med lagstiftningen. Med ditt goda omdöme bygger du förtroendefulla relationer och bidrar till ett smidigt samarbete genom att dela med dig av din kunskap och innovativa förhållningssätt. Du har den inneboende förmågan att processa samt ser fram emot att arbeta i en kommun som har öppenhet och mångfald som vision med en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Din erfarenhet
• Juristexamen (jur.kand.)
• En mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska.
• Vi ser att du har flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom socialrätt och/eller skoljuridik.
Meriterande
• Tidigare arbete som advokat, ombud eller föredragande i domstol samt erfarenhet av muntliga förhandlingar.
• Tidigare arbete inom en politiskt styrd organisation.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en arbetsmiljö som bygger på ömsesidig tillit med tydliga uppdrag, mål och förväntningar. Vi satsar också på friska medarbetare och erbjuder välutrustat gym i huset och egen hälsocoach. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om vikariatet är du välkommen att kontakta mig, Anneli Sagnérius, gruppchef på 070-431 83 25, anneli.sagnerius@nacka.se
. Vikariatet är på ett år med planerad start i april.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2026-01-21
I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet för att kunna arbeta inkluderande och kompetensbaserat.
Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
I tjänsten kan kvällstjänstgöring förekomma.
Kontaktuppgifter till våra fackliga ombud hittar du här.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Jobbnummer
9670285