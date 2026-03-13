Vikariat som HR-konsult till rekryteringsgrupp i region Mitt
Polismyndigheten, Polisregion Mitt / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-03-13
Har du erfarenhet av rekrytering och vill vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag? Som HR-konsult på Polismyndigheten gör vi skillnad varje dag när vi rekryterar medarbetare till Sveriges största myndighet. Tillsammans är vi med och bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Polisregion Mitt är beläget mitt i landet med huvudort i Uppsala. Verksamheten i regionen är organiserad i tre polisområden: Uppsala, Västmanland och Gävleborg som tillsammans är indelade i åtta lokalpolisområden. Vidare finns det fem regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten, HR och kommunikation, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd åt polisverksamheten.
HR Mitt svarar för verksamhetsnära styrning och stöd inom HR riktat till hela region Mitt och består av medarbetare med bred samlad kompetens inom hela HR-området. Vi söker nu en HR-konsult till HR Mitt 2 som har i uppdrag att stödja regionens kompetensförsörjningsarbete i att möta verksamhetens behov av tillväxt och kompetens, främst genom stöd inom rekrytering och intresseanmälan/arbetsledning. Gruppen är placerad i Västerås och består av en gruppchef och HR-konsulter som alla har i uppdrag att rekrytera och bemanna till region Mitt. Vi är en grupp som lägger stor vikt vid att hjälpa varandra och vara prestigelösa för att tillsammans nå uppsatta mål. Nu söker vi en driven och engagerad HR-konsult som vill vara med och bidra till något större i en snabbt föränderlig miljö.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som HR-konsult på Polismyndigheten driver du självständigt flera parallella rekryteringsprocesser och agerar som konsultativt HR-stöd till rekryterande chefer. Arbetet innebär många olika kontakter vilket betyder att du behöver vara kommunikativ och lyhörd för olika behov, samtidigt som du företräder etablerade riktlinjer, processer och gällande lagstiftning. I rollen ingår att arbeta gemensamt i gruppen och bidra till uppsatta mål, utveckling, samarbete och trivsel. Vi arbetar även fortlöpande med att utveckla, förbättra och effektivisera våra processer. Många delar av arbetet sker i digitala miljöer och du förväntas ha förmåga att ta till dig och använda digitala verktyg på bästa sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Att vara ett konsultativt stöd till rekryterande chef under rekryteringsprocessen
• Att självständigt driva flera parallella rekryteringsprocesser från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer, referenstagning och tillhörande administration.
• Att hantera administrativa uppgifter såsom arkivering och utlämnande av allmänna handlingarKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning, företrädelsevis inom personalvetenskap, beteendevetenskap eller närliggande områden eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 1 års arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant av att i närtid självständigt driva, planera och genomföra parallella rekryteringsprocesser inkl. tillhörande administration
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering
• Erfarenhet av att rekrytera inom offentlig sektor, företrädelsevis statlig myndighet
• Erfarenhet av att ha tillämpat testverktyg i rekryteringDina personliga egenskaper
Rollen förutsätter att du är självgående, strukturerad och har förmåga att prioritera i ditt ärendeflöde. Du är kommunikativ med förmåga att lyssna in olika perspektiv och behov samtidigt som du företräder etablerade riktlinjer, processer och gällande lagstiftning. Du har god samarbetsförmåga och en vilja att ta initiativ för att bidra till gruppens uppsatta mål och utveckling samtidigt som du agerar prestigelöst. Då vi arbetar i en händelsestyrd organisation är det viktigt att du är flexibel och har förmåga till helhetssyn. Du har ett gott omdöme och ett professionellt förhållningssätt som skapar förtroende och goda relationer inom organisationen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Västerås eller enligt överenskommelse inom region Mitt
Arbetstid: Dagtid flex
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Funktion: HR-konsult
Anställningsform: Vikariat om cirka 1 år
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar rekryterande chef innan du går vidare med din ansökan. Likaså om du vill komplettera din ansökan.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB467/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Kontakt
Gruppchef
Viktoria Andersson viktoria-e.andersson@polisen.se 0105675269 Jobbnummer
9796521