Vikariat som HR-generalist till Region Östergötland
2026-02-12
Vill du vara med och utveckla framtidens verksamhetsstöd inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland? Vill du ha ett arbete där du är med och skapar samhällsnytta varje dag och får trevliga och kunniga kollegor? Sök vikariatet som HR-konsult hos oss och bli vår nya kollega.
"Det bästa med att arbeta som HR-konsult i regionen är att tjänsten är bred, utvecklande och utmanande, varje dag kan du lära dig något nytt!"
Vårt erbjudande
Vi har medarbetare som ska gå på föräldraledighet och vi söker därför vikarier för dessa. Som HR-konsult är ditt huvudsakliga uppdrag att fungera som ett nära lednings- och chefsstöd, både i dagliga frågor och i utvecklingsfrågor. Du arbetar utifrån ett konsultativt och coachande förhållningssätt. Som generalist arbetar du med flertalet olika områden, exempelvis arbetsmiljö, strategisk kompetensförsörjning, löneöversyn, arbetsrättsliga frågor, grupputvecklingsaktiviteter samt utvecklings- och förbättringsarbete inom HR. Den ena dagen är inte den andra lik. "Sjukvården är en dynamisk verksamhet och det är många olika frågor och situationer att HR-arbetet aldrig blir långtråkigt. Inom sjukvården kommer du få arbeta med kompetenta chefer som ställer krav och utmanar dig att tänka kreativt."
Hälso- och sjukvårdsverksamheten finns över hela länet och omfattar allt från förebyggande insatser i primärvården till högspecialiserad vård på sjukhus.
En dag som HR-konsult i Region Östergötland
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-konsult tillhör du en enhet som ger verksamhetsnära HR-stöd till chefer inom Region Östergötland. Tillsammans med HR-chefer och andra HR-konsulter utgör du en del av chefernas HR-stöd. Du kommer att tillhöra ett HR-team bestående av en HR-chef och andra HR-konsulter och du verkar inom någon av hälso- och sjukvårdens produktionsenheter. HR-teamen ansvarar för att ge dagligt stöd till verksamhetens chefer men också att implementera och vidareutveckla HR-processer inom funktionsområdet HR. Du arbetar även i ett nära samarbete med övriga stabsfunktioner (exempelvis ekonomi, utveckling och IT) med syfte att bidra till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Du ska gilla att vara operativ, nära våra chefer och verksamheter i en händelserik och utvecklingsinriktad organisation.
Om dig
Du har en akademisk examen inom HR från HR-programmet eller PA-programmet alternativt annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
För den aktuella tjänsten har du några års arbetslivserfarenhet inom relevant område. För den aktuella tjänsten har du några års arbetslivserfarenhet inom relevant område. Det är mycket meriterande att ha arbetat verksamhetsnära som HR-generalist inom HR:s alla områden. Som sökande ser vi gärna att du har arbetat utvecklingsorienterat med HR ur ett brett perspektiv och är van att coacha chefer i förändringar. Som sökande ser vi gärna att du har arbetat utvecklings-orienterat med HR ur ett brett perspektiv och är van att coacha chefer i förändringar.
För att passa bra in i rollen är du strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du har en god kommunikativ förmåga och kan vara tydlig när situationen så kräver. Vidare är du flexibel inför en varierande arbetsvardag och du har lätt för att ställa om mellan olika uppgifter. I ditt arbete har du ett tydligt serviceinriktat och professionellt förhållningssätt och är bra på att lyssna in organisationens olika utmaningar för att på ett konstruktivt sätt, hantera och lösa problem som uppstår. Du är van vid självständigt arbete och ser vad som behöver göras och prioriteras. Rollen passar dig som är prestigelös, gillar att skapa goda relationer och att främja samarbete. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
