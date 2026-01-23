Vikariat som förskollärare till Handskeryds Norra förskola
2026-01-23
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Vill du bli en del av vårt positiva och härliga gäng på Handskeryds Norra förskola?
Nu söker vi nya kollegor och kanske är det just Dig vi söker.
Du arbetar tillsammans i ditt team med undervisning och ansvarar för utbildningen i förskolan med Lpfö-18 rev 2025, som bas.
Ditt uppdrag som förskollärare innebär undervisning och organisation av aktiviteter för barn. Vi söker dig som är tydlig ledare, tar tillvara och ser barns intressen och förmågor. Tillsammans med teamet skapas en trygg och inspirerande lärmiljö som är tillgänglig för alla barn. Arbetet fördelas inom arbetslaget utifrån Lpfö- 18 rev 2025.
På förskolan har vi förmånen att arbeta med barn från flera delar av världen och språket är en central del i vår undervisning.
Vi strävar efter att arbeta med vårt systematiska kvalitetsarbete, dokumentation, planering och möten på dagtid.
Undervisningen med barnen bedrivs i mindre grupper under större delen av dagen som organiseras av hälsosamma scheman för pedagogerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyexaminerad eller har legitimation och behörighet inom förskola. Intresse och förmåga att samarbeta med både barn och vuxna är viktigt.
Du har ett relationellt förhållningssätt som skapar goda relationer till barnen, vårdnadshavare och kollegor.
Du är förändringsbenägen, reflekterande och medveten av effekten av arbete med lågaffektivt bemötande.
Vi genomför en kompetensutbildning i området inom Specialpedagogik för lärande.
Eftersom arbetet bedrivs i team är det en förutsättning att du kan och tycker om att samarbeta. Kunskap och erfarenheter av arbete med bildstöd och tecken som stöd samt ett interkulturellt förhållningssätt är också meriterande.
ÖVRIGT
Tidsbegränsad anställning med chans till förlängning. Ersättning
