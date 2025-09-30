Vikariat socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd Väst
Avdelningen Integration, försörjning och arbete är indelad i arbetsmarknad, bostadsfrågor, unga vuxna samt ekonomiskt bistånd.
Vi söker nu en vikarierande socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd väst.
Vill du bli en av oss på enheten för ekonomiskt bistånd väst? Vi är en arbetsplats som har god stämning och stark samhörighet mellan och vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp positiva medarbetare som lägger fokus på att arbetet ska präglas av god kvalitet, hög rättssäkerhet och gott bemötande gentemot kommunmedborgare och samverkanspartners. Det finns bra rutiner, anvisningar och en tydlig struktur som underlättar arbetet. När du kommer till oss får du en egen mentor och introduktion så att du kommer in i arbetet stegvis. På enheten finns också två ärendehandledare som stöd i det dagliga arbetet. Även extern handledning erbjuds och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har en timmas friskvård i veckan på arbetstid och friskvårdsbidrag.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utreda och bedöma rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen samt att tillsammans med den enskilde aktivt arbeta för en förändring i livssituationen som leder till självförsörjning. Vi ser på handläggningen av ekonomiskt bistånd som ett kvalificerat socialt förändringsarbete med syfte att stärka den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv. Arbetet innebär mycket kontakter och samarbete med andra parter och myndigheter och i arbetet behövs god kunskap om samhällets funktioner.
Vi utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt och det genomsyrar hela arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Du bör ha god förmåga att inhämta, analysera, bedöma och förmedla information samt ha lätt för att skapa förutsättningar för samarbete med både kommunmedborgare, kollegor och samverkanspartners. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Dröj inte med din ansökan då intervjuer sker löpande!
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
