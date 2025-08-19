Vikariat socialsekreterare på Vuxenenheten i Hägersten-Älvsjö SDF
Stockholms kommun
2025-08-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss!
Välkommen att söka vikariat som socialsekreterare på Vuxenenheten!
Vuxenenheten består av en del myndighetsutövande socialsekreterare och en öppenvårdsdel med behandlingsassistenter och behandlare.
Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Vår målgrupp är individer över 20 år i skadligt substansbruk och beroende, ofta i kombination med psykisk ohälsa, bostadslöshet och/eller kriminalitet. Vårt gemensamma mål är att stadsdelens vuxna invånare ska leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
Vi erbjuder
Förvaltningen erbjuder dig som heltidsanställd 3000kr i friskvårdsbidrag årligen. Vi tillämpar flextid, samt sommar- respektive vintertid. Vi erbjuder även regelbundet ärendestöd och metodträffar, nära ledarskap samt introduktion med mentorskap. Arbetsgruppen har också handledning en gång i månaden.
Du kommer till en trevlig och kunnig arbetsgrupp av varierad ålder, och med erfarenhet från olika verksamhetsområden inom socialt arbete. En arbetsgrupp som är engagerad, vill lära och utvecklas tillsammans. Då en av våra kompententa socialsekreterare inom kort går på föräldraledighet söker vi nu en vikarie under ett år.
Din roll
Som socialsekreterare i utredningsgruppen arbetar du med individer som själva söker stöd för att på olika sätt förändra sin situation, men även i ärenden där oro och LVM-anmälningar inkommer från t.ex. Regionen eller Polisen. I ditt arbete tar du emot ansökningar, utreder och gör bedömningar av individens olika behov utifrån Socialtjänstlagen. I ditt dagliga arbete samarbetar du med olika aktörer, så väl internt som externt.
Vi söker nu en engagerad socialsekreterare som brinner för socialt arbete och bemöter brukare med stor respekt och förståelse. Arbetet som socialsekreterare innebär många kontakter med olika samarbetspartners, varför vikten av god samverkan är en självklarhet för dig!
Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Meriterande är erfarenhet av myndighetsutövning med den aktuella målgruppen, samt stadens sociala system Paraplyet.
Du är lyhörd och har ett genuint intresse av att möta människor där de är. Du arbetar självständigt och strukturerat samt är en god kommunikatör, såväl muntligt och skriftligt. Du har ett respektfullt bemötande och en förmåga att skapa och bibehålla goda professionella relationer med så väl klienter, kollegor och samarbetspartners. Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
För att i Stockholms stad få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, behöver du kunna uppvisa utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Hägersten-Älvsjö SDF, Avdelningen för individ och familjeomsorg, Vuxenenhet
