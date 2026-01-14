Vikariat sjuksköterska till jourenheten - WeMind Liljeholmen
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Att jobba som sjuksköterska på jourenheten
Som sjuksköterska hos oss arbetar du både självständigt och i team i en strukturerad jourverksamhet. Uppdraget är att ge trygg, professionell och tillgänglig psykiatrisk vård till patienter med akuta och brådskande behov.
Du ansvarar för rådgivning, psykiatriska bedömningar och samordning av vårdinsatser i nära samarbete med jourläkare och övriga professioner.
Arbetsplatsen
WeMind Liljeholmens jourenhet är en central del av vår psykiatriska öppenvård och tar hand om patienter med akuta och brådskande psykiatriska behov utanför ordinarie öppettider.
Arbetstider
Tjänsten är en heltidsanställning där du tillsammans med teamet bemannar jourenheten under ordinarie öppettider:Måndag-fredag kl. 08.00-17.00.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bemanning av jourtelefon med rådgivande och stödjande samtal till patienter och anhöriga
Bedömning och triagering av patienter med psykisk ohälsa, inklusive suicidriskbedömningar
Deltagande i jourläkarbesök samt självständig uppföljning av patienter
Hembesök vid behov av bedömning vid försämring
Upprättande och uppdatering av vård- och krisplaner
Om dig
Vi söker dig som är:
Legitimerad sjuksköterska (krav)
Specialistsjuksköterska i psykiatri (meriterande)
Har några års erfarenhet från liknande arbete inom psykiatrin (meriterande)
Innehar B-körkort (krav)
Har erfarenhet av TeleQ och TakeCare (krav) samt Kontek (meriterande)
Trygg i att arbeta självständigt såväl som i team
Trygg i telefon- och videobaserade bedömningar
Trygg i samtal som rör kris och suicidrisk
Van att prioritera och fatta beslut i dialog med jourläkare
Du har ett professionellt och respektfullt bemötande, sätter alltid patienten i centrum och värnar om god kvalitet i omvårdnaden. Du är ansvarstagande, strukturerad och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete i en omväxlande vardag.
WeMind erbjuder dig
Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
En trygg, trivsam arbetsmiljö och ett professionellt team - även i en roll med självständiga arbetspass
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 15 februari.Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 12-13 månaderPlacering: LiljeholmenTillträde: 1 juni 2026
För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta:Steffi Laux, enhetschef, steffi.laux@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med dig ansökan!Steffi Laux
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
