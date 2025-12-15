Vikariat resurssjuksköterska i hemsjukvård- Staffanstorp kommun
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Omsorgsförvaltningen ansvarar för insatser till äldre, sjuka och funktionshindrade. En stor del av omsorgsverksamheten i kommunen utförs av privata företag enligt LOU eller LOV, och regleras av avtal. De verksamheter som drivs av kommunen finns samlade i en avdelning.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Hemsjukvården
Hemsjukvården är uppdelad i sju distrikt, där varje distrikt har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Vi arbetar nära rehabenheten och omvårdnadspersonalen hos våra kundvalsutförare. Utöver detta har vi också en LSS-sjuksköterska samt en sjuksköterska i vårt hemteam.
Vi söker en legitimerad sjuksköterska till ett vikariat som kommer att arbeta som resurs i våra distrikt. Arbetet är varierat och omfattar både planerade och akuta insatser i patienters hem. Du gör kliniska bedömningar, ger stöd via telefon och handleder omvårdnadspersonal. I nära samarbete med hemtjänsten och rehabenheten planerar du själv din arbetsdag och får ett lärorikt och omväxlande arbete där du dagligen gör skillnad.
Som resurssjuksköterska hos oss behöver du vara beredd på att täcka upp i perioder på enskilda distrikt. Detta för att det är viktigt för oss att säkerställa en patientsäker och nära vård med god kontinuitet.
Vi erbjuder
En individanpassad introduktion och en arbetsplats där digitala verktyg underlättar vardagen, exempelvis e-signering, nyckelfria lås och dokumentation i hemmet. Hos oss får du även:
• En timmes friskvård per vecka på arbetstid (när verksamheten tillåter)
• Friskvårdsbidrag samt förmåner som badkort i Staffanstorp
• Möjlighet att växla till fler semesterdagar
• Fredagsfrukost
• Möjlighet till kompetensutveckling genom fri tillgång till digital läroplattformKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och engagerad i att skapa en god och säker vård. Du har ett professionellt bemötande, god empatisk förmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är strukturerad, pålitlig och van vid att handleda och delegera.
Krav:
• God svenska i tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort och cykelvana
Erfarenhet av kommunal hemsjukvård är meriterande men inget krav.
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
