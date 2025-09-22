Vikariat Personaladministratör till K 4 Norrlands dragonregemente
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Arvidsjaur Visa alla administratörsjobb i Arvidsjaur
2025-09-22
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arvidsjaur
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Piteå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige
K 4 Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur är ett av Sveriges nya regementen, men har en lång och anrik historia. Förbandet kan agera och verka i alla Sveriges miljöer. Krigsförmågan i den subarktiska miljön är regementets kärna och specialitet.
K 4 söker personaladministratör med placering i Arvidsjaur som vill vara med och skapa en organisation under återuppbyggnad. Lockas du av att arbeta med att skapa förutsättningar för förbandets verksamhet i fred, kris och krig? Då är det här något för dig. Tillsammans skapar vi förutsättningar för Sveriges försvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer vara många och varierande i en spännande och utvecklande miljö. Som personaladministratör kommer du att ge konsultativt stöd till chefer och medarbetare inom stora delar av HR-området utifrån fastställda policys, riktlinjer, lagar och avtal.
Du kommer bl.a. att stödja med att ta fram underlag, rapporter, upprätta listor, beslut och administrera olika ärenden kopplat till personal och skolelever. Vidare kommer du att stödja med arbetstidsplanering, skiftplanering, tidsregistrering, resebeställning och att upprätta kundvagnar i stödsystem PRIO och ärendehantering i det digitala systemet Vidar.
I och med att K 4 befinner sig i en pågående uppbyggnadsprocess kan omfattning på arbetsuppgifter och arbetssätt komma att ändras. Du behöver vara beredd på att utföra uppkomna arbetsuppgifter som ligger utanför de ordinarie, när behov finns. Det medför även att du förväntas bidra aktivt med att utveckla metoder och arbetssätt inom HR-funktionen.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
• Treårig gymnasiekompetens (med godkända slutbetyg) eller likvärdig utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete.
• Goda kunskaper i Office-paketet.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, i såväl tal som skrift.
• Förmåga att kommunicera på engelska i, såväl tal som skrift.
• Körkort B.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande, strukturerad och noggrann. Du är serviceinriktad med en hög integritet. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor. I kontakten med andra är du lyhörd och förtroendeskapande.
För att passa på befattningen bör du trivas i en miljö som kännetecknas av högt arbetstempo, med en blandning av rutinärenden och nya utmaningar. Du har ett lösningsorienterat och prestigelöst förhållningssätt. Du är flexibel och har förmågan att växla mellan såväl olika arbetsuppgifter som tidsperspektiv.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete inom HR-funktion eller motsvarande
• Erfarenhet av tjänstgöring inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens administrativa system (PRIO/SAP och VIDAR)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Vikariat ca 15 månader, dock längst under ordinarie befattningshavares frånvaro.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Arvidsjaur Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Resor i tjänsten förekommer. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetstid är främst dagtid men även arbete under kvällar, helger och längre övningar förekommer.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen:
HR-chef Katrin Sundqvist, katrin.sundqvist@mil.se
eller 073-083 82 05 alt. K 4 HR, k4-hr@mil.se
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet, OFR/S, Hanna Öhman, k4-forsvarsforbundet@mil.se
Officersförbundet, OKND, Magdalena Malmros, k4-oknd@mil.se
Ovan nås även via växeln: 08-788 75 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-15.
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrlands dragonregemente är ett av Sveriges nya regementen, men med en lång och anrik historia. Förbandet kan agera och verka i alla Sveriges miljöer, där krigsförmågan i den subarktiska miljön är kärnan och specialiteten. Regementets huvudort är Arvidsjaur, vars ödemarksmiljöer och närhet till fjällen ger svåra och utmanande förhållanden för våra soldater att träna i. Läs mer på : www.forsvarsmakten.se/k4
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9519549